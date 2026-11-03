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Borsa günün ilk yarısında pozitif bir seyir izledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,36 değer kazanarak 11.001,00 puana yükseldi.

Borsa günün ilk yarısında pozitif bir seyir izledi
AA AA

Oluşturma Tarihi 03 Kasım 2026 13:13

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 39,33 puan ve yüzde 0,36 artışla 11.001,00 puana çıktı.

Toplam işlem hacmi 46,0 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 2,60 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,02 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,64 ile orman kağıt basım, en fazla kaybettiren ise bankacılık oldu.

Yurt içinde açıklanan verilere göre enflasyon, ekimde aylık bazda yüzde 2,58, yıllık bazda yüzde 29,77 oldu.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de JOLTS açık iş sayısı, fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişlerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.100 ve 11.200 puanın direnç, 10.900 ve 10.800 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#BIST 100 ENDEKSİ #BANKACILIK ENDEKSİ #BIST 100 #BORSA İSTANBUL

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