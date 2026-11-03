Asya borsaları karışık seyrediyor

Küresel piyasalarda, ABD'deki seçim sürecinin beraberinde getirdiği siyasi belirsizlikler ve yapay zeka yatırımlarının finansmanına ilişkin endişelerin Orta Doğu'daki diplomatik ilerlemeye yönelik iyimserliği gölgede bırakmasıyla karışık seyir hakim.

Şirket bazlı gelişmelerin mevcut endişeleri artırmasıyla yapay zeka ve teknoloji hisseleri satış baskısı altına girdi. ABD'li çip üreticisi Marvell Technology'nin optik ağ teknolojileri şirketi Lumentum'u tamamı hisse takası yoluyla olmak üzere yaklaşık 115 milyar dolarlık işletme değeriyle satın alacağını açıklamasının ardından Marvell'in hisseleri yüzde 12,72, Lumentum'un hisseleri ise yüzde 18,59 geriledi.

Oracle'ın hisseleri de şirketin yapay zeka yatırımlarını finanse etmek amacıyla 10 milyar dolarlık hisse senedi ve 10 milyar dolarlık tahvil ihracı planladığını duyurmasının ardından yüzde 8,76 değer kaybetti.

Analistler, yarı iletken sektöründe talep görünümüne ilişkin kaygılar ve yüksek tutarlı sermaye harcamalarının finansmanına yönelik soru işaretlerinin yanı sıra küresel faizlerde yeniden sıkılaşma beklentisinin öne çıkmasının da düşüşleri tetiklediğini ifade etti.

Asya tarafında ise yapay zeka harcamalarına ilişkin endişelerin etkisiyle teknoloji hisselerinde görülen düşüşlerle bölge endekslerinde karışık bir seyir öne çıktı.

Güney Kore'de Kospi endeksi günü yüzde 3,59 azalışla 5.648 puandan tamamlarken, Japonya'da piyasalar bugün tatil nedeniyle kapalı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,78 azalışla 3.609 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,31 kazançla 23.467 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,21 kazançla 76.612 puanda seyrediyor.

Güney Kore merkezli yarı iletken şirketlerin hisselerindeki derin kayıplar dikkati çekiyor. Güney Kore'de teknoloji şirketi LG Electronics'in hisseleri yüzde 6,6, yarı iletken şirketi SK Hynix'in yüzde 6 ve Samsung Electronics'in hisseleri de yüzde 4,5 düştü.

Öte yandan, Çin'de hisse senedi piyasalarını desteklemek ve yatırımcı güvenini güçlendirmek amacıyla finansal destek önlemleri açıklandı. Analistler, bu adımların, ekonominin tamamını kapsayan geniş çaplı bir mali teşvik paketinden ziyade sermaye piyasalarına yönelik destek tedbirleri niteliğinde olduğunu belirtti.

Önlemler doğrultusunda dün Çin Halk Bankasından yapılan açıklamada, finans kuruluşlarıyla takas işlemleri gerçekleştirileceği ve bu işlemler sayesinde borsaya 100 milyar yuandan (15 milyar dolar) fazla para enjekte edilebileceği bildirildi. Yerel medyada da Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonunun, likiditeyi artırmak için teminat kurallarını gevşetme planlarını incelediği ifade edildi.