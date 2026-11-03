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ABD'de inşaat harcamaları beklentileri karşılamadı! Harcamalar 2,18 trilyon dolara indi

ABD'de eylül ayı inşaat harcamaları, piyasa beklentilerinin tersine gerileyerek 2,18 trilyon dolara indi. Özel sektör inşaat harcamalarındaki yüzde 2,4'lük düşüş, toplam harcamalardaki gerilemede etkili oldu.

ABD’de inşaat harcamaları beklentileri karşılamadı! Harcamalar 2,18 trilyon dolara indi
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Oluşturma Tarihi 03 Kasım 2026 09:25

ABD Ticaret Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ülkede mevsim etkilerinden arındırılmış yıllıklandırılmış inşaat harcamaları eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 1,9 azalarak 2,18 trilyon dolar olarak hesaplandı. Piyasa beklentisi, inşaat harcamalarının aynı dönemde yüzde 0,4 artması yönündeydi.

İnşaat harcamaları ağustos ayında 2,2 trilyon dolar seviyesinde kaydedilmişti. Eylül verisi, sektörde harcamaların beklentilerin aksine gerilediğini gösterdi.

ÖZEL SEKTÖR HARCAMALARINDA YÜZDE 2,4 DÜŞÜŞ

Kamu inşaat harcamaları eylülde aylık bazda yüzde 0,1 azalarak 546,8 milyar dolara geriledi. Özel sektör inşaat harcamaları ise aynı dönemde yüzde 2,4 düşüşle 1,6 trilyon dolar olarak hesaplandı.

YILLIK GERİLEME YÜZDE 2,7

ABD'de inşaat harcamaları eylülde geçen yılın aynı dönemine göre de geriledi. Verilere göre, toplam inşaat harcamaları yıllık bazda yüzde 2,7 azaldı.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör

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