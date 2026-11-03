Altın hızla düşüyor! Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını ne kadar oldu?

Petrol fiyatlarındaki düşüş ve ABD-İran arasındaki diplomatik temaslar altına destek verirken, Fed'in faiz politikası ve küresel piyasalardaki satış baskısı yükselişi sınırlamaya devam ediyor.

Altın piyasasında günün ikinci yarısına yaklaşırken aşağı yönlü hareketlilik hız kazandı. Ons altın 3.903,81 dolar seviyesinde işlem görürken gram altın 6.275,651 TL'ye geriledi. Ons altın yüzde 1,06, gram altın ise yüzde 1,01 düşüş kaydetti. Çeyrek, yarım ve ziynet altın fiyatlarında da gerileme yaşanıyor.

ALTIN FİYATLARI DÜŞÜŞE HIZ VERDİ

Spot piyasada ons altın 3.903,81 dolar seviyesinde bulunuyor. Gün içinde 3.964,57 dolara kadar yükselen ons altın, 3.895,55 dolara kadar geriledi. Önceki günün 3.945,80 dolarlık seviyesine kıyasla 41,99 dolarlık düşüş kaydedildi.

Gram altın ise 6.275,651 TL seviyesinde işlem görüyor. Gün içinde 6.373,113 TL'ye kadar yükselen gram altın, 6.262,338 TL seviyesine kadar geriledi. Önceki gün 6.339,697 TL seviyesinde bulunan gram altındaki düşüş 64,046 TL'ye ulaştı.

Has altın 6.244,273 TL seviyesine gerilerken yüzde 1,01 düşüş gösterdi. Cumhuriyet altını da yüzde 0,45 değer kaybederek 42.438 TL seviyesinde işlem görüyor.

ÇEYREK VE YARIM ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 10.260,69 TL seviyesinde işlem görürken yarım altının fiyatı 20.521,38 TL'ye geriledi. Ziynet altın 40.917,24 TL, Ata altın ise 42.623,81 TL seviyesinde bulunuyor. İki buçuk altın 102.398,02 TL, gremse altın 103.091,61 TL seviyesinde işlem görüyor.

Bilezik fiyatlarında da düşüş görülüyor. 22 ayar bilezik 5.750,43 TL, 18 ayar bilezik 4.602,87 TL ve 14 ayar bilezik 3.594,02 TL seviyesinde bulunuyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Ons altın: 3.903,81 dolar

Gram altın: 6.275,651 TL

Çeyrek altın: 10.260,69 TL

Yarım altın: 20.521,38 TL

Ziynet altın: 40.917,24 TL

Cumhuriyet altını: 42.438 TL

Ata altın: 42.623,81 TL

İki buçuk altın: 102.398,02 TL

Gremse altın: 103.091,61 TL

Beşli altın: 208.074,80 TL

22 ayar bilezik: 5.750,43 TL

18 ayar bilezik: 4.602,87 TL

14 ayar bilezik: 3.594,02 TL

Has altın: 6.244,273 TL

Kilo altın: 1.248.920 TL