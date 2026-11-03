CANLI BORSA
Anasayfa Altın Altın hızla düşüyor! Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını ne kadar oldu?

Altın hızla düşüyor! Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını ne kadar oldu?

Altın fiyatları 3 Kasım 2026 Salı günü düşüşünü sürdürüyor. Gram altın 6.275 TL seviyesine gerilerken ons altın 3.903 dolara düştü. Çeyrek altın 10.260 TL, yarım altın ise 20.521 TL seviyesinde işlem görüyor.

Altın hızla düşüyor! Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını ne kadar oldu?

Oluşturma Tarihi 03 Kasım 2026 13:30

Petrol fiyatlarındaki düşüş ve ABD-İran arasındaki diplomatik temaslar altına destek verirken, Fed'in faiz politikası ve küresel piyasalardaki satış baskısı yükselişi sınırlamaya devam ediyor.

Altın piyasasında günün ikinci yarısına yaklaşırken aşağı yönlü hareketlilik hız kazandı. Ons altın 3.903,81 dolar seviyesinde işlem görürken gram altın 6.275,651 TL'ye geriledi. Ons altın yüzde 1,06, gram altın ise yüzde 1,01 düşüş kaydetti. Çeyrek, yarım ve ziynet altın fiyatlarında da gerileme yaşanıyor.

ALTIN FİYATLARI DÜŞÜŞE HIZ VERDİ

Spot piyasada ons altın 3.903,81 dolar seviyesinde bulunuyor. Gün içinde 3.964,57 dolara kadar yükselen ons altın, 3.895,55 dolara kadar geriledi. Önceki günün 3.945,80 dolarlık seviyesine kıyasla 41,99 dolarlık düşüş kaydedildi.

Gram altın ise 6.275,651 TL seviyesinde işlem görüyor. Gün içinde 6.373,113 TL'ye kadar yükselen gram altın, 6.262,338 TL seviyesine kadar geriledi. Önceki gün 6.339,697 TL seviyesinde bulunan gram altındaki düşüş 64,046 TL'ye ulaştı.

Has altın 6.244,273 TL seviyesine gerilerken yüzde 1,01 düşüş gösterdi. Cumhuriyet altını da yüzde 0,45 değer kaybederek 42.438 TL seviyesinde işlem görüyor.

ÇEYREK VE YARIM ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 10.260,69 TL seviyesinde işlem görürken yarım altının fiyatı 20.521,38 TL'ye geriledi. Ziynet altın 40.917,24 TL, Ata altın ise 42.623,81 TL seviyesinde bulunuyor. İki buçuk altın 102.398,02 TL, gremse altın 103.091,61 TL seviyesinde işlem görüyor.

Bilezik fiyatlarında da düşüş görülüyor. 22 ayar bilezik 5.750,43 TL, 18 ayar bilezik 4.602,87 TL ve 14 ayar bilezik 3.594,02 TL seviyesinde bulunuyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

  • Ons altın: 3.903,81 dolar

  • Gram altın: 6.275,651 TL

  • Çeyrek altın: 10.260,69 TL

  • Yarım altın: 20.521,38 TL

  • Ziynet altın: 40.917,24 TL

  • Cumhuriyet altını: 42.438 TL

  • Ata altın: 42.623,81 TL

  • İki buçuk altın: 102.398,02 TL

  • Gremse altın: 103.091,61 TL

  • Beşli altın: 208.074,80 TL

  • 22 ayar bilezik: 5.750,43 TL

  • 18 ayar bilezik: 4.602,87 TL

  • 14 ayar bilezik: 3.594,02 TL

  • Has altın: 6.244,273 TL

  • Kilo altın: 1.248.920 TL

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#GRAM ALTIN #CUMHURİYET ALTINI #ONS ALTIN #ALTIN FİYATLARI

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
AltÄ±n FiyatlarÄ±
Altï¿½n kï¿½lï¿½eleri ve grafik
GÃ¼mÃ¼ÅŸ FiyatlarÄ±
İlginizi Çekebilir
6,3 milyar dolarlık soygunda yeni gelişme! FBI faili açıkladı, Binance yatırımcılara ödemeyi başlattı 6,3 milyar dolarlık soygunda yeni gelişme! FBI faili açıkladı, Binance yatırımcılara ödemeyi başlattı 02 Kasım 2026 11:12
Binance hack’i piyasaları sarstı! Bitcoin 78 bin dolarda dengelendi Binance hack’i piyasaları sarstı! Bitcoin 78 bin dolarda dengelendi 02 Kasım 2026 10:49
Asya borsalarında pozitif seyir: Kospi yükseldi, Nikkei geriledi Asya borsalarında pozitif seyir: Kospi yükseldi, Nikkei geriledi 02 Kasım 2026 10:32
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 02 Kasım 2026 10:01
Gümüş fiyatları dipten döndü! Şimdi gözler bu seviyelerde Gümüş fiyatları dipten döndü! Şimdi gözler bu seviyelerde 02 Kasım 2026 09:50
VİOP’ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı 02 Kasım 2026 09:32
Piyasalar ABD seçimlerine odaklandı: Petrol sert düştü Piyasalar ABD seçimlerine odaklandı: Petrol sert düştü 02 Kasım 2026 09:25
Altın fiyatları yeni haftada toparlanıyor: Gram altın, çeyrek ve yarım altın ne kadar? Altın fiyatları yeni haftada toparlanıyor: Gram altın, çeyrek ve yarım altın ne kadar? 02 Kasım 2026 08:58
Rusya dizel ihracatı yasağını ocak sonuna kadar uzattı Rusya dizel ihracatı yasağını ocak sonuna kadar uzattı 31 Ekim 2026 14:22
Binance’e 6,3 milyar dolarlık saldırı! Bitcoin ve altcoinlerde kayıplar büyüyor Binance'e 6,3 milyar dolarlık saldırı! Bitcoin ve altcoinlerde kayıplar büyüyor 31 Ekim 2026 12:54
ECB başkanlığı için yarış başladı: Öne çıkan adaylar kimler? ECB başkanlığı için yarış başladı: Öne çıkan adaylar kimler? 31 Ekim 2026 12:22
Piyasalar, ABD’nin tarım dışı istihdam verisine odaklandı Piyasalar, ABD'nin tarım dışı istihdam verisine odaklandı 31 Ekim 2026 11:18
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
11.022,5200 Değişim 210,97 Son veri saati:
Düşük 10843,03 Yüksek 11054
Açılış
50,0036 Değişim 0,0361 Son veri saati:
Düşük 49,9671 Yüksek 50,0032
Açılış
55,923 Değişim 0,1647 Son veri saati:
Düşük 55,9047 Yüksek 56,0694
Açılış
6.278,0500 Değişim 110,775
Düşük 6262,338 Yüksek 6373,113
Açılış
78,6986 Değişim 3,6294 Son veri saati:
Düşük 78,1845 Yüksek 81,8139
Açılış
BİST En Aktif Hisseler