CANLI BORSA
Anasayfa Borsa Borsa güne düşüşle başladı

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,37 düşüşle 10.921,12 puandan başladı.

Borsa güne düşüşle başladı
AA AA

Oluşturma Tarihi 03 Kasım 2026 10:07

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,88 değer kazanarak 10.961,67 puandan tamamladı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 40,56 puan ve yüzde 0,37 azalışla 10.921,12 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,68, holding endeksi yüzde 0,33 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,36 ile sigorta, en çok gerileyen yüzde 4,06 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalar, ABD'deki seçim sürecinin beraberinde getirdiği siyasi belirsizlikler ve yapay zeka yatırımlarının finansmanına ilişkin endişelerin, Orta Doğu'daki diplomatik ilerlemeye yönelik iyimserliği gölgede bırakmasıyla karışık bir seyir izliyor.

ABD'deki seçim süreci, Orta Doğu eksenindeki gelişmeler ve yapay zeka harcamalarına ilişkin şüphelerin devam etmesi, varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor. Yatırımcılar, yapay zeka alanında gerçekleştirilen büyük yatırımların sürdürülebilirliğini sorgularken, söz konusu harcamaların şirketlerin gelir ve karlılığına ne zaman katkı sağlayacağına ilişkin soru işaretleri varlığını koruyor.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon verilerinin, yurt dışında ise ABD'de JOLTS açık iş sayısı, fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişlerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.700 puanın destek, 10.900 ve 11.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) ekimde yüzde 2,20 artacağını tahmin ediyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ #BIST 100 ENDEKSİ #BORSA İSTANBUL #HOLDİNG ENDEKSİ #BIST 100

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
AltÄ±n FiyatlarÄ±
Altï¿½n kï¿½lï¿½eleri ve grafik
GÃ¼mÃ¼ÅŸ FiyatlarÄ±
İlginizi Çekebilir
Gümüş fiyatları dipten döndü! Şimdi gözler bu seviyelerde Gümüş fiyatları dipten döndü! Şimdi gözler bu seviyelerde 02 Kasım 2026 09:50
VİOP’ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı 02 Kasım 2026 09:32
Piyasalar ABD seçimlerine odaklandı: Petrol sert düştü Piyasalar ABD seçimlerine odaklandı: Petrol sert düştü 02 Kasım 2026 09:25
Altın fiyatları yeni haftada toparlanıyor: Gram altın, çeyrek ve yarım altın ne kadar? Altın fiyatları yeni haftada toparlanıyor: Gram altın, çeyrek ve yarım altın ne kadar? 02 Kasım 2026 08:58
Rusya dizel ihracatı yasağını ocak sonuna kadar uzattı Rusya dizel ihracatı yasağını ocak sonuna kadar uzattı 31 Ekim 2026 14:22
Binance’e 6,3 milyar dolarlık saldırı! Bitcoin ve altcoinlerde kayıplar büyüyor Binance'e 6,3 milyar dolarlık saldırı! Bitcoin ve altcoinlerde kayıplar büyüyor 31 Ekim 2026 12:54
ECB başkanlığı için yarış başladı: Öne çıkan adaylar kimler? ECB başkanlığı için yarış başladı: Öne çıkan adaylar kimler? 31 Ekim 2026 12:22
Piyasalar, ABD’nin tarım dışı istihdam verisine odaklandı Piyasalar, ABD'nin tarım dışı istihdam verisine odaklandı 31 Ekim 2026 11:18
Yatırımcılar dikkat! Borsa, altın ve dövizde haftalık değişim belli oldu Yatırımcılar dikkat! Borsa, altın ve dövizde haftalık değişim belli oldu 31 Ekim 2026 11:13
Fitch, Fransa’nın kredi notu görünümünü negatife çevirdi Fitch, Fransa'nın kredi notu görünümünü negatife çevirdi 31 Ekim 2026 10:34
ABD’nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı 31 Ekim 2026 09:26
Altının kilogram fiyatında düşüş: Gün sonunda bu seviyeye geriledi Altının kilogram fiyatında düşüş: Gün sonunda bu seviyeye geriledi 30 Ekim 2026 16:49
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
10.877,5700 Değişim 76,57 Son veri saati:
Düşük 10853,79 Yüksek 10930,36
Açılış
50,0004 Değişim 0,0361 Son veri saati:
Düşük 49,9671 Yüksek 50,0032
Açılış
56,0482 Değişim 0,1291 Son veri saati:
Düşük 55,9217 Yüksek 56,0508
Açılış
6.288,9130 Değişim 87,647
Düşük 6285,466 Yüksek 6373,113
Açılış
78,8591 Değişim 3,0348 Son veri saati:
Düşük 78,7791 Yüksek 81,8139
Açılış
BİST En Aktif Hisseler