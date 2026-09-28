BOJ’dan faiz artışı sinyali: Enflasyon endişesi güçleniyor

Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) temmuz ayı toplantısına ilişkin yayımlanan tutanaklarda, politika yapıcıların artan enflasyon risklerinden daha fazla endişe duyduğu görüldü. Dokuz üyeli Para Politikası Kurulu'ndaki bazı üyeler, fiyat baskılarının güçlenmesi halinde faiz artışlarının piyasa beklentisinden daha kısa aralıklarla gerçekleştirilmesi gerektiğini savundu.

FAİZ ARTIŞLARI DAHA SIK YAPILABİLİR

Tutanaklara göre bir BOJ üyesi, enflasyonun yüzde 2 hedefine yaklaşması ve yukarı yönlü fiyat risklerinin artması nedeniyle faiz artışlarının yaklaşık altı aylık aralıklarla yapılacağı yönündeki beklentinin aşılabileceğini belirtti.

Başka bir üye ise fiyat risklerine karşı para politikasının çevik şekilde ayarlanması gerektiğini ifade etti.

BOJ, temmuz toplantısında politika faizini yüzde 1'de sabit tutarken, enflasyonun hedefin üzerine çıkabileceği konusunda uyarıda bulunmuştu. Banka daha sonra eylülde politika faizini yüzde 1,25'e yükselterek 31 yılın en yüksek seviyesine çıkardı.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ ENDİŞE YARATIYOR

Tutanaklarda, hanehalkı ve şirketlerin enflasyon beklentilerindeki yükselişe ilişkin kurul içindeki endişenin de arttığı görüldü.

Bazı politika yapıcılar, artan toptan fiyatların daha geniş kapsamlı enflasyona dönüşebileceğine dikkati çekti.

Piyasalarda, BOJ'un ekim veya aralık ayında yeniden faiz artırabileceği beklentisi güçlenirken, Japonya'da hizmet sektörü enflasyonunun ağustosta iki yılı aşkın sürenin en hızlı yıllık artışını kaydetmesi de faiz artışı beklentilerini destekledi.

JAPON TAHVİL FAİZİ 30 YILIN ZİRVESİNDE

Faiz artışı beklentileri Japonya'nın tahvil piyasasında da etkisini gösterdi.

Japonya'nın 10 yıllık devlet tahvili getirisi cuma günü yüzde 3,115'e yükseldi. Böylece tahvil faizi Ağustos 1996'dan bu yana en yüksek seviyeye çıktı.