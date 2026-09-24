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Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi belli oldu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi 18 Eylül itibarıyla 32 milyar 144 milyon lira azalarak 28 trilyon 269 milyar 831 milyon liradan 28 trilyon 237 milyar 686 milyon liraya geriledi.

Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi belli oldu
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Oluşturma Tarihi 24 Eylül 2026 14:29

Son Güncelleme Tarihi 24 Eylül 2026 14:30

Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 18 Eylül itibarıyla 28,2 trilyon liraya düştü. Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil, geçen hafta 388 milyar 112 milyon lira artarak 32 trilyon 165 milyar 158 milyon liradan 32 trilyon 553 milyar 270 milyon liraya yükseldi.

TÜKETİCİ KREDİLERİ 3 TRİLYON 451 MİLYAR LİRAYA GERİLEDİ

Tüketici kredilerinin tutarı, bu dönemde 23 milyar 928 milyon lira azalarak 3 trilyon 451 milyar 206 milyon liraya geriledi.

Bu tutarın 835 milyar 18 milyon lirası konut, 41 milyar 308 milyon lirası taşıt ve 2 trilyon 574 milyar 880 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 3 milyar 481 milyon lira artarak 4 trilyon 265 milyar 39 milyon lira oldu. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise 57 milyar 173 milyon lira azalışla 3 trilyon 440 milyar 275 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 1 trilyon 336 milyar 385 milyon lirasını taksitli, 2 trilyon 103 milyar 889 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 18 Eylül itibarıyla önceki haftaya göre 9 milyar 267 milyon lira artışla 876 milyar 498 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 658 milyar 771 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 61 milyar 552 milyon lira artarak 6 trilyon 56 milyar 344 milyon liraya yükseldi.

#BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU #BDDK #KREDİ

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