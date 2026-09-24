CANLI BORSA
Anasayfa Ekonomi Gram altın 6 bin 722 liradan işlem görüyor

Gram altın 6 bin 722 liradan işlem görüyor

Gram altın, güne değer kaybıyla başlamasının ardından 6 bin 722 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 11 bin 33 liradan, cumhuriyet altını 43 bin 931 liradan satılıyor

Gram altın 6 bin 722 liradan işlem görüyor
AA AA

Oluşturma Tarihi 24 Eylül 2026 09:48

Gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,6 azalışla 6 bin 730 liradan tamamlamıştı.

Güne satıcılı başlayan gram altın saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 6 bin 722 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 33 liradan, Cumhuriyet altını 43 bin 931 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, yüzde 0,2 düşüşle 4 bin 279 dolardan işlem görüyor.

ABD'de ekonomik aktivitenin gücünü koruduğuna işaret eden veriler ve Orta Doğu'da enerji arzına yönelik risklerin uzayabileceğine yönelik endişelerle ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkılaşmaya devam edebileceği tahminleri, yükselen tahvil faizleri ve dolar endeksi altın fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor.

Analistler, ABD'de ekonomi güçlü kalırken enerji faturasının yükselmesinin Fed'i şahin kanada doğru ittiğini belirterek, para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın gelecek ay politika faizini 25 baz puan artırma ihtimalinin yüzde 70'e yükseldiğini kaydetti.

ABD ve Çin arasında kasım ayında sona erecek Busan mutabakatının 10 Ocak'a kadar uzatılması da dolar endeksinin 100 seviyesinin üzerinde tutunmasına neden oluyor.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin izleneceğini ifade eden analistler, yurt dışında ise ABD'de cari işlemler dengesi, inşaat izinleri ve yeni konut satışlarının takip edileceğini belirtti.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#ABD MERKEZ BANKASI #GRAM ALTIN #CUMHURİYET ALTINI

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
AltÄ±n FiyatlarÄ±
Altï¿½n kï¿½lï¿½eleri ve grafik
GÃ¼mÃ¼ÅŸ FiyatlarÄ±
İlginizi Çekebilir
Dünya enerjide yeni darboğazda! Şebeke bağlantıları sorunu büyüyor Dünya enerjide yeni darboğazda! Şebeke bağlantıları sorunu büyüyor 22 Eylül 2026 12:28
Asya borsalarında risk iştahı arttı! Hindistan negatif ayrıştı Asya borsalarında risk iştahı arttı! Hindistan negatif ayrıştı 22 Eylül 2026 10:38
Gram altın 6 bin 780 liradan işlem görüyor Gram altın 6 bin 780 liradan işlem görüyor 22 Eylül 2026 09:48
Petrol 102,08 dolardan işlem görüyor Petrol 102,08 dolardan işlem görüyor 22 Eylül 2026 09:45
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 22 Eylül 2026 09:31
Piyasalarda teknoloji hissesi iyimserliği Piyasalarda teknoloji hissesi iyimserliği 22 Eylül 2026 09:30
Kritik mineraller için yeni ortaklık: ABD ve İtalya imzayı attı Kritik mineraller için yeni ortaklık: ABD ve İtalya imzayı attı 22 Eylül 2026 09:26
Almanya’da enflasyon bir süre daha yüksek kalacak Almanya'da enflasyon bir süre daha yüksek kalacak 21 Eylül 2026 15:19
VİOP’ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı 21 Eylül 2026 11:34
Borsa haftaya düşüşle başladı Borsa haftaya düşüşle başladı 21 Eylül 2026 11:33
Küresel piyasalarda diplomasi iyimserliği! Küresel piyasalarda diplomasi iyimserliği! 21 Eylül 2026 09:14
Suriye’den petrol açıklaması: Aylık 831 milyon dolara ihtiyacımız var Suriye'den petrol açıklaması: Aylık 831 milyon dolara ihtiyacımız var 20 Eylül 2026 15:56
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.165,7600 Değişim 106,71 Son veri saati:
Düşük 13143,87 Yüksek 13250,58
Açılış
48,8599 Değişim 0,0620 Son veri saati:
Düşük 48,8038 Yüksek 48,8658
Açılış
55,813 Değişim 0,2219 Son veri saati:
Düşük 55,5923 Yüksek 55,8142
Açılış
6.725,2340 Değişim 46,327 Son veri saati:
Düşük 6713,688 Yüksek 6760,015
Açılış
100,8701 Değişim 1,2672 Son veri saati:
Düşük 100,1674 Yüksek 101,4346
Açılış
BİST En Aktif Hisseler