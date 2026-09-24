CANLI BORSA
Anasayfa Ekonomi ABD'nin ticari ham petrol stokları 3 milyon varil arttı

ABD'nin ticari ham petrol stokları 3 milyon varil arttı

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ABD'nin ticari ham petrol stoklarına yönelik açıklama yaptı.

ABD’nin ticari ham petrol stokları 3 milyon varil arttı
AA AA

Oluşturma Tarihi 24 Eylül 2026 09:11

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 3 milyon varil arttı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 3 milyon varil artışla 426 milyon 400 bin varil seviyesine yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 700 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ülkenin ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 400 bin varil azalarak 284 milyon 600 bin varil seviyesine geriledi.

Bu dönemde ABD'nin benzin stokları da 1 milyon 700 bin varil azalışla 206 milyon varil olarak kayıtlara geçti.

PETROL ÜRETİMİ AZALDI

ABD'nin günlük ham petrol üretimi 12-18 Eylül haftasında 5 bin varil azalarak 13 milyon 939 bin varile geriledi.

Öte yandan, ülkenin ham petrol ithalatı, geçen hafta önceki haftaya göre günlük 1 milyon 181 bin varil azalışla 5 milyon 877 bin varil, ham petrol ihracatı ise günlük 1 milyon 550 bin varil azalışla 3 milyon 281 bin varil oldu.

EIA'nın eylül ayına ilişkin "Kısa Dönem Enerji Görünümü" raporuna göre, ABD'de günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 830 bin varil olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#ABD #EIA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
AltÄ±n FiyatlarÄ±
Altï¿½n kï¿½lï¿½eleri ve grafik
GÃ¼mÃ¼ÅŸ FiyatlarÄ±
İlginizi Çekebilir
Gram altın 6 bin 780 liradan işlem görüyor Gram altın 6 bin 780 liradan işlem görüyor 22 Eylül 2026 09:48
Petrol 102,08 dolardan işlem görüyor Petrol 102,08 dolardan işlem görüyor 22 Eylül 2026 09:45
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 22 Eylül 2026 09:31
Piyasalarda teknoloji hissesi iyimserliği Piyasalarda teknoloji hissesi iyimserliği 22 Eylül 2026 09:30
Kritik mineraller için yeni ortaklık: ABD ve İtalya imzayı attı Kritik mineraller için yeni ortaklık: ABD ve İtalya imzayı attı 22 Eylül 2026 09:26
Almanya’da enflasyon bir süre daha yüksek kalacak Almanya'da enflasyon bir süre daha yüksek kalacak 21 Eylül 2026 15:19
VİOP’ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı 21 Eylül 2026 11:34
Borsa haftaya düşüşle başladı Borsa haftaya düşüşle başladı 21 Eylül 2026 11:33
Küresel piyasalarda diplomasi iyimserliği! Küresel piyasalarda diplomasi iyimserliği! 21 Eylül 2026 09:14
Suriye’den petrol açıklaması: Aylık 831 milyon dolara ihtiyacımız var Suriye'den petrol açıklaması: Aylık 831 milyon dolara ihtiyacımız var 20 Eylül 2026 15:56
Çin’de kredi faiz oranları 16 aydır değişmedi Çin'de kredi faiz oranları 16 aydır değişmedi 20 Eylül 2026 13:18
Çin’de elektrik tüketimi ağustosta yıllık bazda yüzde 1,7 arttı Çin'de elektrik tüketimi ağustosta yıllık bazda yüzde 1,7 arttı 20 Eylül 2026 13:13
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.251,8500 Değişim 204,96 Son veri saati:
Düşük 13152,37 Yüksek 13357,33
Açılış
48,8587 Değişim 0,0620 Son veri saati:
Düşük 48,8038 Yüksek 48,8658
Açılış
55,7796 Değişim 0,1842 Son veri saati:
Düşük 55,5923 Yüksek 55,7765
Açılış
6.728,7400 Değişim 46,327 Son veri saati:
Düşük 6713,688 Yüksek 6760,015
Açılış
101,0111 Değişim 1,2672 Son veri saati:
Düşük 100,1674 Yüksek 101,4346
Açılış
BİST En Aktif Hisseler