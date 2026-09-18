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Almanya'da üretici fiyatları arttı

Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Orta Doğu'da tırmanan gerilimin tetiklediği petrol şoku ve aşırı sıcak hava dalgasının etkisiyle ağustosta yıllık bazda yüzde 4,6 artarak Nisan 2023'ten bu yana en hızlı yükselişini kaydetti.

Almanya’da üretici fiyatları arttı
AA AA

Oluşturma Tarihi 18 Eylül 2026 12:08

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, sanayi ürünlerinden gıdaya kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan ÜFE, ağustosta piyasa beklentisi olan yüzde 4,1'i aşarak yıllık yüzde 4,6 yükseldi.

Temmuz ayında yüzde 3 artan endeks, aylık bazda ise yüzde 1,1 artış gösterdi. Enerji fiyatları hariç tutulduğunda üretici fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 3,1, aylık artış ise yüzde 0,2 olarak hesaplandı.

- Yükselişin ana kaynağı enerji ve jeopolitik gerilimler

Destatis, Orta Doğu merkezli jeopolitik gerilimlerin enerji maliyetlerini doğrudan etkilediğini vurguladı. Üretici fiyatlarındaki yükselişin ana etkeni yıllık yüzde 8,3, aylık ise yüzde 3,2 artış gösteren enerji sektörü oldu.

Petrol ürünleri fiyatları, çatışmaların etkisiyle Ağustos 2025'e göre yüzde 40,5 artış kaydetti. Bu dönemde kalorifer yakıtının fiyatı yüzde 65,3, motorlu taşıt yakıtlarının fiyatı yüzde 37,7 arttı.

ARA MALLARINDA VE METALLERDE SERT YÜKSELİŞ

Üretici fiyatlarındaki yükselişe özellikle ara malları fiyatlarındaki yüzde 6,1'lik artış güçlü katkı sağladı. Bu gruptaki yükselişte yıllık yüzde 14,8 artan metal fiyatları belirleyici oldu. Kıymetli metaller ile bakır ve yarı mamul bakır ürünlerinin fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34,6 yükseldi.

Ham demir, çelik ve ferroalaşımlar yüzde 6,9, inşaat demiri ise yüzde 6,3 pahalılaştı. Ayrıca temel kimyasallar yüzde 11,2, gübre fiyatları yüzde 8,4, kereste ürünleri yüzde 7,1 ve yakacak odun ürünleri yüzde 36,6 artış kaydetti.

GIDA FİYATLARINDA GERİLEME YAŞANDI

Ağustos ayında sermaye malları fiyatları yüzde 2,4, dayanıklı tüketim malları yüzde 2,1 artarken, dayanıksız tüketim malları yüzde 2 ucuzladı. Gıda fiyatlarında ise genel olarak geçen yılın ağustos ayına göre yüzde 4,3'lük düşüş kaydedildi. Alt kalemlerde tereyağı yüzde 40,5 ve sığır eti yüzde 9,3 ucuzlarken, bitkisel yağlar yüzde 17,5 ve şeker fiyatları yüzde 3,6 artış gösterdi.

Toptan ve perakende ticaret öncesi aşamayı yansıtan üretici fiyatları, genel enflasyon eğilimi için öncü bir gösterge niteliği taşıyor. Almanya'da tüketici enflasyonu (TÜFE), yüksek akaryakıt fiyatlarının baskısıyla ağustosta yeniden yüzde 2,9 seviyesine yükselmişti.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#ALMANYA #ORTA DOĞU #ALMANYA FEDERAL İSTATİSTİK OFİSİ

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