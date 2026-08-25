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AB'den 21,8 milyar avro dış ticaret açığı

Avrupa Birliği (AB) enerji ürünlerinde artan açığın etkisiyle yılın ikinci çeyreğinde 21,8 milyar avro dış ticaret açığı verdi.

AB’den 21,8 milyar avro dış ticaret açığı
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Oluşturma Tarihi 25 Ağustos 2026 14:48

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB'nin 2026 yılı ikinci çeyreğine ilişkin mevsimsellikten arındırılmış dış ticaret verilerini yayımladı.

Verilere göre, AB'nin ihracatı ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 5,4 artarak 680 milyar avroya, ithalatı ise yüzde 9,9 yükselerek 701,8 milyar avroya ulaştı.

Böylece, AB söz konusu dönemde 21,8 milyar avro dış ticaret açığı verdi. Birlik, en son 2023'ün ikinci çeyreğinde dış ticaret açığı kaydetmişti.

AB'nin dış ticaret açığında özellikle enerji ürünlerindeki dengesizliğin artması etkili oldu. Enerji ürünlerinde yılın ilk çeyreğinde 71,3 milyar avro olan açık, ikinci çeyrekte 101,1 milyar avroya yükseldi.

Bu dönemde ham maddelerdeki dış ticaret açığı 7,9 milyar avrodan 9,4 milyar avroya, diğer imalat ürünlerindeki açık da 8,3 milyar avrodan 9,1 milyar avroya çıktı.

Makine ve taşıtlarda sağlanan dış ticaret fazlası 24,9 milyar avrodan 23,2 milyar avroya, diğer ürünlerdeki fazla da 11,6 milyar avrodan 9,1 milyar avroya geriledi.

Öte yandan, kimyasal ürünlerdeki dış ticaret fazlası 47,1 milyar avrodan 54 milyar avroya, gıda ve içeceklerdeki fazla da 10,7 milyar avrodan 11,5 milyar avroya yükseldi.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#AVRUPA İSTATİSTİK OFİSİ #AVRUPA BİRLİĞİ #AB #DIŞ TİCARET

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