CANLI BORSA
Anasayfa Ekonomi Brent petrolde sert kayıp: Yüzde 7 geriledi

Brent petrolde sert kayıp: Yüzde 7 geriledi

Brent petrol fiyatları, bir önceki seansta yüzde 7’den fazla değer kaybederken salı günü 105 doların altına kadar geriledi. Fiyatlardaki gerilemede arz tarafındaki aksamalara yönelik endişelerin azalması etkili oldu.

Brent petrolde sert kayıp: Yüzde 7 geriledi

Oluşturma Tarihi 03 Kasım 2026 08:45

Son Güncelleme Tarihi 03 Kasım 2026 08:46

Brent petrol fiyatları, diplomatik ilerlemelere bağlı olarak değer kaybetti. Petrol, 105 doların altını gördü. Brent petrolü, bir önceki seansta %7'den fazla düşüş yaşadıktan sonra salı günü varil başına 105 doların altına geriledi. ABD ve İran arasında diplomatik ilerleme arzda daha fazla aksama endişelerini hafifletti.

DİPLOMATİK GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, barış görüşmelerini sürdürmek istediğini ifade ederken ABD Başkanı Donald Trump da görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini belirtti.

İranlı yetkililer ayrıca, Katar arabuluculuğunda üç gün süren görüşmelerin ardından bir anlaşmanın hala mümkün olduğunu öne sürdüler. Bu gelişmeler, ABD ara seçimlerinin başlamasıyla birlikte, Trump yönetimi ve Cumhuriyetçi Parti'nin İran çatışmasıyla bağlantılı artan enerji maliyetleri nedeniyle artan siyasi baskıyla karşı karşıya kalmasıyla aynı zamana denk geliyor.

4 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİNE ÇIKTI

Uluslararası petrol göstergesi, Washington'un ara seçimlerin ardından İran'a karşı askeri saldırılara yeniden başlayabileceği endişeleriyle daha önce dört yılın en yüksek seviyelerine çıkmıştı.

#MESUD PEZEŞKİYAN #DONALD TRUMP #İRAN

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
AltÄ±n FiyatlarÄ±
Altï¿½n kï¿½lï¿½eleri ve grafik
GÃ¼mÃ¼ÅŸ FiyatlarÄ±
İlginizi Çekebilir
Piyasalar ABD seçimlerine odaklandı: Petrol sert düştü Piyasalar ABD seçimlerine odaklandı: Petrol sert düştü 02 Kasım 2026 09:25
Altın fiyatları yeni haftada toparlanıyor: Gram altın, çeyrek ve yarım altın ne kadar? Altın fiyatları yeni haftada toparlanıyor: Gram altın, çeyrek ve yarım altın ne kadar? 02 Kasım 2026 08:58
Rusya dizel ihracatı yasağını ocak sonuna kadar uzattı Rusya dizel ihracatı yasağını ocak sonuna kadar uzattı 31 Ekim 2026 14:22
Binance’e 6,3 milyar dolarlık saldırı! Bitcoin ve altcoinlerde kayıplar büyüyor Binance'e 6,3 milyar dolarlık saldırı! Bitcoin ve altcoinlerde kayıplar büyüyor 31 Ekim 2026 12:54
ECB başkanlığı için yarış başladı: Öne çıkan adaylar kimler? ECB başkanlığı için yarış başladı: Öne çıkan adaylar kimler? 31 Ekim 2026 12:22
Piyasalar, ABD’nin tarım dışı istihdam verisine odaklandı Piyasalar, ABD'nin tarım dışı istihdam verisine odaklandı 31 Ekim 2026 11:18
Yatırımcılar dikkat! Borsa, altın ve dövizde haftalık değişim belli oldu Yatırımcılar dikkat! Borsa, altın ve dövizde haftalık değişim belli oldu 31 Ekim 2026 11:13
Fitch, Fransa’nın kredi notu görünümünü negatife çevirdi Fitch, Fransa'nın kredi notu görünümünü negatife çevirdi 31 Ekim 2026 10:34
ABD’nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı 31 Ekim 2026 09:26
Altının kilogram fiyatında düşüş: Gün sonunda bu seviyeye geriledi Altının kilogram fiyatında düşüş: Gün sonunda bu seviyeye geriledi 30 Ekim 2026 16:49
Avro Bölgesi üçüncü çeyrekte büyüdü Avro Bölgesi üçüncü çeyrekte büyüdü 30 Ekim 2026 14:44
Almanya ekonomisi üçüncü çeyrekte büyüdü Almanya ekonomisi üçüncü çeyrekte büyüdü 30 Ekim 2026 14:14
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
10.961,6700 Değişim 1 Son veri saati:
Düşük 10961,67 Yüksek 10961,67
Açılış
50,0137 Değişim 0,0361 Son veri saati:
Düşük 49,9671 Yüksek 50,0032
Açılış
56,0063 Değişim 0,1019 Son veri saati:
Düşük 55,9217 Yüksek 56,0236
Açılış
6.306,3340 Değişim 77,211
Düşük 6295,902 Yüksek 6373,113
Açılış
79,5027 Değişim 2,7454 Son veri saati:
Düşük 79,0685 Yüksek 81,8139
Açılış
BİST En Aktif Hisseler