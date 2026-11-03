Brent petrolde sert kayıp: Yüzde 7 geriledi

Brent petrol fiyatları, diplomatik ilerlemelere bağlı olarak değer kaybetti. Petrol, 105 doların altını gördü. Brent petrolü, bir önceki seansta %7'den fazla düşüş yaşadıktan sonra salı günü varil başına 105 doların altına geriledi. ABD ve İran arasında diplomatik ilerleme arzda daha fazla aksama endişelerini hafifletti.

DİPLOMATİK GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, barış görüşmelerini sürdürmek istediğini ifade ederken ABD Başkanı Donald Trump da görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini belirtti.

İranlı yetkililer ayrıca, Katar arabuluculuğunda üç gün süren görüşmelerin ardından bir anlaşmanın hala mümkün olduğunu öne sürdüler. Bu gelişmeler, ABD ara seçimlerinin başlamasıyla birlikte, Trump yönetimi ve Cumhuriyetçi Parti'nin İran çatışmasıyla bağlantılı artan enerji maliyetleri nedeniyle artan siyasi baskıyla karşı karşıya kalmasıyla aynı zamana denk geliyor.

4 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİNE ÇIKTI

Uluslararası petrol göstergesi, Washington'un ara seçimlerin ardından İran'a karşı askeri saldırılara yeniden başlayabileceği endişeleriyle daha önce dört yılın en yüksek seviyelerine çıkmıştı.