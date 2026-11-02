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Çin'den 15 milyar dolarlık hamle! PBoC yeni mekanizmayı devreye alıyor

Çin Merkez Bankası, hisse senedi piyasalarındaki düşüşün ardından yatırımları desteklemek ve likiditeyi artırmak için 100 milyar yuanlık yeni bir mekanizmayı devreye sokuyor. Bir yıl vadeli takas aracı yarın faaliyete başlayacak.

Çin’den 15 milyar dolarlık hamle! PBoC yeni mekanizmayı devreye alıyor
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Oluşturma Tarihi 02 Kasım 2026 16:27

Çin Merkez Bankası (PBoC), hisse senedi piyasalarına likidite sağlamak ve yatırım faaliyetlerini desteklemek amacıyla 100 milyar yuan (yaklaşık 15 milyar dolar) hacminde bir takas aracı başlatacağını duyurdu.

PBoC tarafından yapılan açıklamaya göre, mekanizma sayesinde menkul kıymetler ve varlık yönetimi şirketleri, hisse senedi piyasalarında yatırım yapmak amacıyla devlet tahvilleri ve hazine bonolarını; kurumsal tahviller, hisse senetleri ve borsa yatırım fonlarını teminat göstererek takas edebilecek.

YATIRIMCILARIN LİKİDİTEYE ERİŞİMİ ARTIRILACAK

Takas mekanizması, kurumsal yatırımcıların daha az likit varlıklarını daha likit varlıklarla değiştirmesine imkan tanıyacak. Bu işlemlerin hisse senedi piyasalarına yatırım yapılması şartıyla gerçekleştirileceği belirtildi.

Mekanizmayla hisse senedi piyasalarındaki likiditenin ve işlem hacminin artırılması hedefleniyor. Takas aracına şu ana kadar 31 finans kuruluşunun başvurduğu bildirildi.

TAKAS ARACI YARIN FAALİYETE GEÇECEK

Bir yıl vadeli olarak tasarlanan takas aracı yarın itibarıyla faaliyete başlayacak. Çin Merkez Bankasının ilk kez 2024 yılında başlattığı mekanizma, daha önce iki tur finansman için kullanılmıştı.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör

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