Altın fiyatlarında dalgalı seyir! Gram altın bugün ne kadar? İşte 3 Kasım altın fiyatları

Altın piyasasında haftanın ikinci işlem gününde aşağı yönlü hareketlilik öne çıkıyor. Ons altın 3.924,62 dolar seviyesinde işlem görürken gram altın 6.308,924 TL'ye geriledi. Ons altın yüzde 0,54, gram altın ise yüzde 0,49 düşüş kaydetti. Çeyrek, yarım ve ziynet altın fiyatlarında da gerileme yaşanıyor.

ALTIN FİYATLARI DÜŞÜŞE GEÇTİ

Spot piyasada ons altın 3.924,62 dolar seviyesinde bulunuyor. Gün içinde 3.964,57 dolara kadar yükselen ons altın, 3.921,40 dolara kadar geriledi. Önceki günün 3.945,80 dolarlık seviyesine göre 21,18 dolarlık düşüş kaydedildi.

Gram altın ise 6.308,924 TL seviyesinde işlem görüyor. Gün içinde 6.373,113 TL'ye kadar yükselen gram altın, 6.303,755 TL seviyesine kadar geriledi. Önceki gün 6.339,697 TL seviyesinde bulunan gram altında 30,773 TL'lik düşüş yaşandı.

Has altın 6.277,379 TL seviyesinde bulunurken yüzde 0,49 geriledi. Cumhuriyet altını ise diğer altın türlerinden ayrışarak yüzde 0,83 yükselişle 42.628 TL seviyesine çıktı.

ÇEYREK VE YARIM ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 10.315,09 TL seviyesinde işlem görürken yarım altının fiyatı 20.630,18 TL oldu. Ziynet altın 41.134,18 TL seviyesinde bulunuyor. Ata altın 42.861,02 TL, iki buçuk altın 102.967,88 TL ve gremse altın 103.665,33 TL seviyesinde işlem görüyor.

Bilezik fiyatlarında ise son fiyatlar 22 ayar bilezikte 5.782,43 TL, 18 ayar bilezikte 4.628,48 TL ve 14 ayar bilezikte 3.614,02 TL olarak kaydedildi.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Ons altın: 3.924,62 dolar

Gram altın: 6.308,924 TL

Çeyrek altın: 10.315,09 TL

Yarım altın: 20.630,18 TL

Ziynet altın: 41.134,18 TL

Cumhuriyet altını: 42.628 TL

Ata altın: 42.861,02 TL

İki buçuk altın: 102.967,88 TL

Gremse altın: 103.665,33 TL

Beşli altın: 209.232,77 TL

22 ayar bilezik: 5.782,43 TL

18 ayar bilezik: 4.628,48 TL

14 ayar bilezik: 3.614,02 TL

Has altın: 6.277,379 TL

Kilo altın: 1.255.577 TL