ABD Çalışma Bakanlığı açıkladı: İşsizlik maaşı başvuruları azaldı

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusu yapanların sayısı 26 Eylül'de sona eren haftada bir önceki haftaya kıyasla 1000 kişi azalarak 197 bine indi.

Piyasa beklentisi, bu dönemde işsizlik maaşı başvuru sayısının 201 bin olması yönündeydi.

İşsizlik maaşı başvurularına ilişkin önceki haftanın verisi 197 binden 198 bine yukarı yönlü revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı da 2 bin 500 azalışla 200 bine geriledi.

Devam eden işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 19 Eylül'de sona eren haftada 11 bin kişi azalarak 1 milyon 701 bine düştü.