Mısır fiyatlarında 3 yılın en sert düşüşü! Ekim ayında yüzde 10,6 geriledi

Küresel emtia piyasalarında mısır fiyatlarında sert düşüş yaşandı. Mısırın kile başına fiyatı ekim ayında yüzde 10,6 gerileyerek Haziran 2023'ten bu yana en hızlı aylık düşüşünü kaydetti. ABD'de hasadın artması ve Karadeniz bölgesindeki arz endişelerinin hafiflemesi, fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu.

MISIR FİYATI 3 YILIN ZİRVESİNDEN GERİLEDİ

Jeopolitik gelişmeler, iklim koşulları ve arz beklentileri mısır fiyatlarının yönünü belirlemeye devam ediyor.

Ocak ayında yüzde 2,7 değer kaybeden mısırın kile başına fiyatı, takip eden aylarda dalgalı bir seyir izleyerek yükseldi. Petrol fiyatlarındaki artış, gübre arzına ilişkin endişeler ve El Nino kaynaklı hava koşulları fiyatları yukarı taşıdı.

Eylül ayında 5,4975 dolara kadar yükselen mısır fiyatı, son 3 yılın en yüksek seviyesini gördü. Ancak bu seviyelerde tutunamayan fiyatlar eylül ayında yüzde 6,9, ekim ayında ise yüzde 10,6 geriledi.

Böylece mısır fiyatlarında Haziran 2023'ten bu yana en sert aylık düşüş gerçekleşti.

ABD'DE HASAT VE İHRACAT VERİLERİ FİYATLARI BASKILADI

Saxo Capital Emtia Strateji Başkanı Ole Hansen, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı değerlendirmede, fiyatlardaki düşüşün arkasında ABD'deki hasat artışı, ihracat verilerindeki zayıflama ve Karadeniz'deki gelişmelerin bulunduğunu belirtti.

Hansen, "Mısır fiyatları, ABD'de hasadın artması, ihracat verilerinin zayıflaması ve Karadeniz'de olası bir ateşkesin bölgedeki arz kesintilerini hafifleterek ihracat akışlarını iyileştirebileceği beklentileriyle, eylül ayında yaklaşık 5,50 dolarla gördüğü üç yılın zirvesinden keskin biçimde geriledi." dedi.

ABD'de 25 Ekim itibarıyla mısır hasadının yüzde 60'ının tamamlandığını belirten Hansen, ABD Tarım Bakanlığının haftalık ihracat verilerinin yaklaşık yüzde 15'lik düşüşe işaret ettiğini söyledi.

HEDGE FONLARININ SATIŞLARI DÜŞÜŞÜ HIZLANDIRDI

Mısır fiyatları üzerindeki aşağı yönlü baskıyı artıran bir diğer unsurun hedge fonlarının satışları olduğunu belirten Hansen, fonların ağustos ayında rekor düzeyde net uzun pozisyon oluşturduğunu ancak beklentilerin aksine agresif satışlara yöneldiğini ifade etti.

FİYATLARDA TOPARLANMA İÇİN TALEP ARTIŞI GEREKİYOR

Mısır piyasasında kısa vadeli görünümün zorlu seyrini koruduğunu belirten Hansen, mevsimsel arz baskısı, ihracat talebindeki belirsizlikler ve Karadeniz'deki gelişmelerin fiyatlar üzerinde etkili olmaya devam ettiğini kaydetti.

Hansen, fiyatlarda kalıcı bir toparlanma yaşanabilmesi için fiziki talebin güçlendiğini gösteren somut işaretlere veya arz endişelerini yeniden artıracak gelişmelere ihtiyaç duyulabileceğini belirterek, "Kalıcı bir toparlanma için fiziki talebin güçlendiğine dair somut işaretlere veya arz endişelerini yeniden artıracak gelişmelere ihtiyaç duyulabilir." dedi.