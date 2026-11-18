New York borsası, ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın piyasa kapanışının ardından açıklanması beklenen finansal sonuçları öncesinde günü düşüşle tamamladı. Dow Jones endeksi 800 puanın üzerinde değer kaybederken, üç ana endekste de negatif kapanış gerçekleşti.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 1,64 azalarak 50.759,42 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 1,03 düşüşle 7.340,53 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,74 kayıpla 24.328,38 puana indi.

NVIDIA SONUÇLARI ÖNCESİNDE TEKNOLOJİ HİSSELERİ BASKI ALTINDA

Yatırımcıların odağında bulunan Nvidia'nın finansal sonuçları öncesinde teknoloji hisselerinde satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Eski üst yöneticisi (CEO) Jensen Huang'ın Çin adına casusluk yaptığı öne sürülen bir kadınla yaşadığı ilişki dahil evlilik dışı ilişkilerine yönelik haberlerin ardından sert dalgalanmalar yaşayan Nvidia hisseleri, finansal sonuçlar öncesinde yüzde 0,48 değer kaybetti.

Jensen Huang ise Nvidia'dan ayrılmasının ardından ilk kez açıklama yaptı. Şirketin Yönetim Kurulunun istemesi halinde CEO olarak görevine dönmeye açık olduğunun sinyalini veren Huang, "Yönetim Kurulu, geri dönmemin hissedarlarımızın, çalışanlarımızın, şirketin ve Amerika'nın çıkarları için en iyisi olacağına karar verirse bu çağrılara yanıt vermekten ve CEO olarak görevime dönmekten onur duyarım." ifadelerini kullandı.

Öte yandan The Wall Street Journal gazetesinin haberinde, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun (SEC) Nvidia hakkında soruşturma yürüttüğü bildirildi.

NSA'DAKİ KESİNTİ HABERLERİ PİYASALARI TEDİRGİN ETTİ

ABD Ulusal Güvenlik Ajansının (NSA) iç iletişim ağında yaşanan soruna ilişkin haberler de teknoloji altyapısının güvenilirliğine yönelik endişeleri artırdı.

ABD medyasına yansıyan ve ajansın gizli iç iletişim ağında kesintiye neden olduğu belirtilen sorun hakkında açıklama yapan NSA, aksaklığın planlı rutin bakım çalışmaları sırasında meydana gelen "geçici performans düşüşünden" kaynaklandığını bildirdi. Ajans, kritik görevlerin yürütülmesinde herhangi bir aksaklık yaşanmadığını belirtti.

NSA'nın iç iletişim ağında yaşanan sorun, geçen hafta Microsoft'un bazı hizmetlerinde meydana gelen kesintinin, ABD Federal Havacılık İdaresinin (FAA) ülke genelinde uçuşları geçici olarak durdurmasının ve bu hafta bazı bankacılık uygulamalarında görülen erişim sorunlarının ardından geldi.

FED YETKİLİLERİNDEN FAİZ ARTIŞI MESAJI

Para politikası cephesinde ise ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları takip edildi.

St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem, yüksek enflasyonu kontrol altına almak için birden fazla faiz artışına ihtiyaç duyulabileceğini belirtti. Sorunun daha da kötüleşmesini önlemek amacıyla yakın zamanda harekete geçilmesi gerektiğini ifade eden Musalem, "Fiyat istikrarının zamanında sağlanabilmesi için ekonomide 2027 baharından önce birkaç faiz artışı yapılması gerekecek." dedi.

New York Fed Başkanı John Williams da yüksek enflasyonla mücadele kapsamında faizlerin yeniden artırılmasının muhtemel olduğunu ifade etti. Ancak Williams, daha agresif bir para politikası izlenmesi gerektiği görüşüne katılmadığını belirtti.

ABD'DE EKONOMİK VERİLER KARIŞIK SİNYALLER VERDİ

Makroekonomik verilerde ABD'de perakende satışlar ekim ayında aylık bazda yüzde 0,2 arttı. Böylece satışlardaki artış beklentilerin hafif üzerinde gerçekleşti.

Ülkede ithalat ve ihracat fiyat endeksleri de ekimde aylık bazda yüzde 1,1'er yükselerek beklentileri aştı.

Buna karşılık ABD'de sanayi üretimi, ekim ayında yatay seyretmesi yönündeki beklentilerin aksine yüzde 0,4 azaldı.