Wall Street’te petrol ve Fed baskısı: Nasdaq yüzde 1,25 geriledi

New York borsasında işlem gören hisse senetleri, petrol fiyatlarındaki yükseliş ve teknoloji şirketlerindeki kayıpların etkisiyle günü karışık seyirle tamamladı. Dow Jones endeksi yükselirken S&P 500 ve Nasdaq endeksleri geriledi.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,10 artarak 51.231,64 puana çıktı. S&P 500 endeksi yüzde 0,47 düşüşle 7.765,36 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 1,25 kayıpla 27.193,34 puana geriledi.

PETROL FİYATLARI YÜKSELDİ, PİYASALARDA ARZ ENDİŞESİ ARTTI

Petrol fiyatları ve ABD tahvil faizlerindeki hareketler yatırımcıların odağında yer aldı. Brent petrolün varil fiyatı, Orta Doğu'daki gerilim ve küresel petrol arzına ilişkin endişeler nedeniyle yüzde 4'ün üzerinde yükseldi.

ABD'nin güney sahillerine yaklaşan Isaias Kasırgası'nın petrol üretimini tehdit etmesi de fiyatlardaki yükselişte etkili oldu. Petrol fiyatlarındaki artış, enflasyon ve para politikası beklentileri açısından da piyasaların gündeminde öne çıktı.

TRUMP'TAN İRAN AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, bir gün önce savaşı sona erdirmek için İran'la anlaşma yapmak istemediğini açıklarken bugün, 3 Kasım'daki Kongre ara seçimlerine kadar İran'a herhangi bir saldırı düzenlemeyeceklerini söyledi.

Tahran'la verimli görüşmeler yürüttüklerini belirten Trump, İran'ın ekonomik ve askeri açıdan "çok kötü bir durumda" olduğunu ifade etti. Trump ayrıca Hürmüz Boğazı'ndan günlük milyonlarca varil petrol geçtiğini belirtti.

ABD TAHVİL FAİZLERİ GERİLEDİ

Tahvil piyasasındaki gelişmeler de yatırımcılar tarafından yakından izlendi. Bir önceki gün 2002'den bu yana en yüksek seviyesini gören ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5,23'e geriledi. 30 yıllık tahvil faizi ise yüzde 5,6 seviyesine indi.

OPENAI HABERİ TEKNOLOJİ HİSSELERİNİ BASKILADI

Financial Times'ın OpenAI'ın yıllıklandırılmış gelirinin daha önce işaret edilen seviyenin yaklaşık 20 milyar dolar altında kaldığına ilişkin haberinin ardından, yapay zeka altyapısına yapılan yatırımların sürdürülebilirliği ve şirketlerin kârlılığına ilişkin endişeler yeniden gündeme geldi.

Haberin ardından önde gelen teknoloji şirketlerinin hisselerinde düşüş görüldü. Oracle hisseleri yüzde 5,5, Nvidia hisseleri yüzde 2,9, Advanced Micro Devices (AMD) hisseleri yüzde 3,9 ve Broadcom hisseleri yüzde 4,4 değer kaybetti.

FED YETKİLİLERİNDEN FAİZ ARTIŞI MESAJI

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları da piyasaların gündeminde yer aldı. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, İstanbul Ekonomi Forumu'nda yaptığı konuşmada, ilave faiz artışlarının gerekebileceğine işaret etti.

Ekonomik verilerin beklentiler doğrultusunda gelmeye devam etmesi halinde enflasyonun yüzde 2 hedefine daha hızlı dönmesini desteklemek amacıyla ilave faiz artışları beklediğini söyleyen Waller, faiz artışlarının zamanlamasında esneklik bulunduğunu belirtti.

Waller, "Faiz artışlarının art arda toplantılarda yapılması gerekmiyor ancak makul bir süre içinde gerçekleştirilmesi gerekiyor." diye konuştu.

St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem de enflasyonu zamanında hedefe döndürmek için para politikasının daha fazla sıkılaştırılmasının gerekeceğini ifade etti.

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURULARI BEKLENTİLERİN ALTINDA

ABD'de açıklanan makroekonomik verilerde ise iş gücü piyasasına ilişkin dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İlk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 3 Ekim'de sona eren haftada 197 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında kaldı.