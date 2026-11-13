Wall Street’te Nvidia depremi! Kayıp yüzde 14’ü buldu, yatırımcıların gözü Fed’de

New York borsası, Nvidia hisselerindeki düşüş ve petrol fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle günü kayıpla tamamladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik açıklamaları sonrasında Orta Doğu'da çözüm beklentilerinin zayıflaması da piyasalardaki satış baskısında etkili oldu.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,36 azalarak 52.297,09 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 0,35 düşüşle 7.592,40 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,39 kayıpla 25.366,09 puana indi.

NVIDIA HİSSELERİNDEKİ KAYIP YÜZDE 14'E ULAŞTI

ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın üst yönetiminde yaşanan gelişmeler şirket hisselerinde sert dalgalanmaya neden oldu.

Şirket, Jensen Huang'ın başkanlık, üst yöneticilik (CEO) ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinden derhal geçerli olmak üzere ayrıldığını bildirdi.

Huang'ın istifası, biri Çin adına istihbarat topladığı iddia edilen bir kadınla olmak üzere evlilik dışı ilişkiler yaşadığı yönündeki haberlerin ardından geldi.

Şirketin başkan yardımcısı ve finans direktörü Colette Kress, geçici CEO olarak atandı. ABD Başkanı Donald Trump da Huang'ın yerine geçmesi için Apple Yönetim Kurulu Başkanı Tim Cook'u önerdi.

Gelişmelerin ardından Nvidia hisselerindeki değer kaybı gün içinde yüzde 14'e kadar ulaştı. Hisseler, kayıplarının bir bölümünü telafi ederek işlem gününü yüzde 4,3 düşüşle tamamladı.

Şirketin piyasa değerinin, Huang'ın yabancı istihbarat faaliyetinin hedefi olduğuna ilişkin haberlerin ilk kez kamuoyuna yansımasından bu yana geçen iki haftada 1 trilyon dolardan fazla azaldığına dikkat çekildi.

TRUMP'IN İRAN AÇIKLAMASI PETROLÜ YÜKSELTTİ

Jeopolitik gelişmeler de ABD piyasalarının gündeminde yer aldı. ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran'a ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump, İran'ın parasını ve Hürmüz Boğazı'nı aldıklarını savunarak, "İran ile anlaşmaya ihtiyacımız yok. O günler çoktan geçti." ifadesini kullandı.

Trump'ın açıklamalarının ardından yatırımcıların Orta Doğu'da çözüme ulaşılacağına yönelik beklentileri zayıfladı. Petrol fiyatlarında ise yükseliş görüldü.

Brent petrolün vadeli varil fiyatı, TSİ 00.10 itibarıyla yüzde 3,6 artarak 96,13 dolara yükseldi. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de yüzde 2,8 değer kazanarak 88,96 dolara çıktı.

FED YETKİLİLERİNDEN ENFLASYON VE FAİZ MESAJLARI

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin para politikasına ilişkin açıklamaları da yatırımcılar tarafından takip edildi.

Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, Fed'in yıllardır enflasyon hedefinden uzak olduğuna işaret ederek, enflasyonu düşürmek için kısıtlayıcı bir para politikasına geçilmesi gerektiğini vurguladı.

Hammack, faiz artışlarının daha küçük ve istikrarlı adımlarla gerçekleştirilmesinin ekonomi üzerinde daha az sarsıcı etki oluşturacağını belirtti.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee de enflasyonun hedefin oldukça üzerinde seyrettiğini ifade ederek, Fed'in politika seçeneklerini tartışması için önünde geniş bir alan bulunduğunu kaydetti.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michael Barr, yapay zeka nedeniyle iş gücü piyasasında yaşanabilecek aksaklık risklerine karşı hazırlıklı olunması gerektiğini söyledi.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly ise yapay zekanın körüklediği fiyat baskıları konusunda şüphe bulunmadığını ancak enflasyonun temel itici gücünün yapay zeka olmadığını ifade etti.

Fed'in enflasyonu düşürmeye odaklanması gerektiğini belirten Daly, ne zaman ve ne kadar sıkılaştırmaya gidileceğine ilişkin kararın şu aşamada verilmesinin gerekmediğini dile getirdi.

IMF: ABD'DE ENFLASYON 2028'İN ORTASINDA YÜZDE 2'YE GERİLEYEBİLİR

Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Julie Kozack, ABD'de enflasyonun yüzde 2 hedefine 2028'in ortasında gerileyeceğini tahmin ettiklerini bildirdi.

Fed'in para politikasında sıkılaştırma sürecini uygun şekilde başlattığını belirten Kozack, şöyle konuştu:

"Görüşümüz, dezenflasyon sürecini desteklemek ve enflasyonu kademeli olarak yeniden hedefe ulaştırmak adına önümüzdeki dönemde kısıtlayıcı bir politika duruşunun gerekli olacağı yönünde. Fed'in fiyat istikrarına odaklanmasını ve enflasyonu düşürmek için gerektiğinde harekete geçmeye hazır olmasını bütünüyle destekliyoruz."

ABD'DE İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURULARI ARTTI

Makroekonomik veriler tarafında ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 7 Kasım'da sona eren haftada 9 bin kişi artarak 200 bine yükseldi. Böylece başvuru sayısı piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

ABD'de ikinci el konut satışları da ekim ayında aylık bazda yüzde 5,5 azaldı. Bu gerilemeyle birlikte ikinci el konut satışları Ağustos 2010'dan bu yana en düşük seviyesine indi.