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VİOP güne yükselişle başladı: BIST30'da 15.700 puan aşılacak mı?

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda ekim vadeli BIST 30 endeks kontratı, güne yüzde 0,37 yükselişle 15.460 puandan başladı. Analistler, gün içinde 15.600 ve 15.700 puan seviyelerini direnç, 15.300 ve 15.200 puan seviyelerini ise destek olarak takip ediyor.

VİOP güne yükselişle başladı: BIST30’da 15.700 puan aşılacak mı?
AA AA

Oluşturma Tarihi 09 Ekim 2026 10:07

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat, güne yükselişle başladı. Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,37 artarak 15.460,00 puana çıktı.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,33 yükselişle 15.403,00 puandan tamamlamıştı. Kontrat, akşam seansında ise yatay seyretti.

KÜRESEL PİYASALARDA KARIŞIK SEYİR

Küresel piyasalar; Orta Doğu'daki gelişmeler, teknoloji şirketlerinin gelirlerine ilişkin beklentiler ve ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara yönelik öngörülerle karışık bir görünüm sergiliyor.

Yatırımcılar, jeopolitik gelişmelerin yanı sıra şirket bilançolarını ve merkez bankalarının para politikalarına ilişkin mesajlarını izliyor.

İSTANBUL EKONOMİ FORUMU TAKİP EDİLECEK

İstanbul Ekonomi Forumu, ikinci gününde küresel merkez bankası başkanlarını ağırlamayı sürdürecek. Forum kapsamında yapılacak açıklamaların da piyasaların gündeminde olması bekleniyor.

GÖZLER SANAYİ ÜRETİMİ VE ABD VERİLERİNDE

Analistler, yurt içinde sanayi üretimi verisinin, yurt dışında ise ABD'de Michigan Üniversitesi tarafından açıklanacak tüketici güven endeksi ile enflasyon beklentisi verilerinin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan değerlendirmelerde bulunan analistler, 15.600 ve 15.700 puan seviyelerinin direnç, 15.300 ve 15.200 puan seviyelerinin ise destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#BIST 30 #BORSA İSTANBUL VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI

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