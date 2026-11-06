Nasdaq’ta sert satış dalgası! Wall Street’te son 19 ayın en kötü günü yaşandı

New York borsası, ABD'deki ara seçimlerin ardından yapay zeka yatırımlarına yönelik endişelerin artmasıyla günü sert düşüşle tamamladı. Özellikle çip üreticileri ve veri merkezi şirketlerinin hisselerinde yoğunlaşan satışlar, teknoloji ağırlıklı Nasdaq endeksindeki kaybı yüzde 5'in üzerine taşıdı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 1800 puanın üzerinde gerileyerek yüzde 3,44 düşüşle 51.523,06 puana indi. S&P 500 endeksi yüzde 4,36 azalışla 7.353,73 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 5,52 kayıpla 24.315 puana geriledi.

Üç büyük endeks de ABD Başkanı Donald Trump'ın "Kurtuluş Günü" tarifelerini açıkladığı Nisan 2025'ten bu yana en kötü günlük performansını kaydetti.

NASDAQ TEKNİK DÜZELTME BÖLGESİNE GİRDİ

Nasdaq endeksi, 6 Ekim'de gördüğü zirve seviyesinden yüzde 10'dan fazla gerileyerek teknik düzeltme bölgesine girdi. Teknoloji hisselerinde yoğunlaşan satış dalgası, Nasdaq 100 endeksinin piyasa değerinde 2 trilyon doların üzerinde kayba neden oldu.

Demokratların ara seçimlerde Kongrenin iki kanadında da çoğunluğu elde etmesi ve veri merkezi yatırımlarının yoğunlaştığı bazı eyaletlerde valilik yarışlarını kazanması, yapay zeka altyapısına yönelik yatırımlara daha sıkı düzenlemeler getirilebileceği endişelerini artırdı.

Yatırımcıların veri merkezi yatırımlarında yavaşlama yaşanabileceği düşüncesiyle teknoloji hisselerinden uzaklaşması, ara seçimlerin ardından piyasada kaydedilen yükselişle elde edilen kazanımların geri verilmesine yol açtı.

ÇİP ÜRETİCİLERİNDE ÇİFT HANELİ KAYIPLAR

Satış baskısı özellikle çip üreticileri ve veri merkezi şirketlerinde etkili oldu.

Çip üreticilerinden Marvell Technology'nin hisseleri yüzde 16,43, Broadcom'un hisseleri yüzde 10,43, Intel'in hisseleri yüzde 10,33 ve Nvidia'nın hisseleri yüzde 9,26 değer kaybetti.

Qualcomm hisseleri de şirketin finansal sonuçlarının piyasa beklentilerini aşmasına rağmen gelecek döneme ilişkin kâr görünümünün beklentilerin altında kalması nedeniyle yüzde 9,49 geriledi.

Veri merkezi işletmecilerinden Applied Digital'ın hisseleri yüzde 14,69, Core Scientific'in hisseleri ise yüzde 10,82 düştü.

PETROL FİYATLARI YENİDEN YÜKSELİŞE GEÇTİ

ABD'deki ara seçim sonuçlarının ardından İran'la savaşın sona erebileceğine ilişkin beklentilerle önceki gün sert düşen petrol fiyatları yeniden yükselişe geçti.

Brent petrolün ocak vadeli varil fiyatı TSİ 00.00 itibarıyla yüzde 4,14 artarak 98,54 dolara çıktı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı da yüzde 3,02 yükselerek 90,78 dolardan işlem gördü.

Petrol fiyatlarındaki yükselişte, İran ile ABD arasındaki çatışmalara ilişkin belirsizliklerin devam etmesi ve Hürmüz Boğazı'ndaki deniz taşımacılığına yönelik riskler etkili oldu.

FED YETKİLİLERİNDEN FAİZ MESAJLARI

Yüksek seyreden petrol fiyatları enflasyon endişelerini canlı tutarken, yatırımcılar ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamalarını da takip etti.

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, CNBC'ye verdiği röportajda, Fed'in faiz oranlarını daha da artırması gerekeceğini düşündüğünü ancak artışın büyüklüğü ve hangi hızda gerçekleştirileceği konusunda henüz emin olmadığını belirtti.

Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack ise enflasyonu bankanın hedefine düşürmek için faiz oranlarının kısıtlayıcı bir seviyede olması gerektiğini söyledi.

Hammack, "Enflasyonu zamanlı bir şekilde yüzde 2 seviyesine geri getirmek için para politikasının sıkı bir duruşa geçmesi gerekeceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

ABD İŞ GÜCÜ PİYASASINDA DİKKAT ÇEKEN VERİLER

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesinde iş gücü piyasasına ilişkin göstergeler izlendi.

Açıklanan verilere göre, ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 31 Ekim'de sona eren haftada önceki haftaya kıyasla 6 bin kişi azalarak 189 bine geriledi. Böylece veri piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

ABD'de tarım dışı iş gücü verimliliği de yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 3,6 artarak beklentilerin üzerinde yükseliş kaydetti.