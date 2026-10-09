Borsada açılış tablosu belli oldu: Yükselen ve gerileyen sektörler dikkat çekti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yükselişle başladı. Endeks, açılışta önceki kapanışa göre 51,02 puan ve yüzde 0,42 artarak 12.264,61 puana yükseldi.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,75 değer kazanarak 12.213,58 puandan tamamlamıştı. Böylece endeks, yeni işlem gününe önceki kapanışın üzerinde başladı.

BANKACILIK YÜKSELDİ, HOLDİNG ENDEKSİ GERİLEDİ

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,41 değer kazanırken holding endeksi yüzde 0,31 geriledi.

Sektör endeksleri arasında en fazla yükseliş yüzde 1,87 ile madencilikte görüldü. En fazla değer kaybeden sektör endeksi ise yüzde 5,54 düşüşle finansal kiralama faktoring oldu.

KÜRESEL PİYASALARDA KARIŞIK SEYİR

Küresel piyasalar, Orta Doğu'daki gelişmeler, teknoloji şirketlerinin gelirlerine ilişkin beklentiler ve ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı politika adımlarına yönelik öngörülerle karışık bir seyir izliyor.

İstanbul Ekonomi Forumu da ikinci gününde küresel merkez bankası başkanlarını ağırlamayı sürdürüyor. Forumda yapılacak açıklamalar ve küresel ekonomik gelişmeler yatırımcıların gündeminde yer alıyor.

GÖZLER SANAYİ ÜRETİMİ VE ABD VERİLERİNDE

Analistler, yurt içinde sanayi üretimi verisinin, yurt dışında ise ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ile enflasyon beklentisi verilerinin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.400 ve 12.500 puan seviyeleri direnç, 12.100 ve 12.000 puan seviyeleri ise destek konumunda bulunuyor.