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Avrupa borsalarında faiz baskısı: Piyasalar negatif seyrediyor

Avrupa borsaları, bölgede merkez bankalarının faiz artırımlarına devam edeceğine yönelik beklentilerin güçlenmesiyle satış ağırlıklı seyrediyor. İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya borsalarında düşüşler görülürken, yatırımcıların gözü merkez bankalarının para politikası ve açıklanacak makroekonomik verilerde.

Avrupa borsalarında faiz baskısı: Piyasalar negatif seyrediyor
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Oluşturma Tarihi 18 Eylül 2026 11:02

Avrupa borsalarında, bölgede devam eden enflasyonist endişeler ve merkez bankalarının faiz artırımlarına devam edeceğine ilişkin öngörülerin güç kazanması nedeniyle negatif bir seyir izleniyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politikalarına yönelik belirsizliklerin azalması, petrol fiyatlarındaki düşüş ve tahvil faizlerindeki geri çekilmenin etkisiyle dün New York borsası ve bugün Asya piyasalarında yükselişler görülmesine karşın Avrupa'da risk iştahı zayıfladı.

FAİZ ARTIRIMI BEKLENTİLERİ GÜÇLENİYOR

Bölgede devam eden enflasyonist endişeler, Avrupa merkez bankalarının faiz artırımlarına devam edeceğine yönelik beklentileri güçlendiriyor. Bu durum Avrupa piyasalarında risk iştahının azalmasına neden oluyor.

İngiltere Merkez Bankası (BoE), dün politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda yüzde 3,75 seviyesinde sabit tuttu.

BoE Para Politikası Kurulu'nun açıklamasına göre, kurul üyelerinden BoE Başkanı Andrew Bailey dahil 6 üye politika faizinin yüzde 3,75'te tutulması yönünde oy kullanırken, 3 üye faizin 25 baz puan artırılarak yüzde 4'e çıkarılmasını istedi.

Banka, enflasyonun 2027'nin ilk çeyreğinde yüzde 4'ün hafif üzerine çıkabileceği öngörüsünde bulundu. Tahvil portföyünü 2034 yılına kadar azaltacağını açıklayan BoE, yıllık ortalama 46 milyar sterlinlik azaltım yapacağını bildirdi.

BoE Başkanı Bailey, "Orta Doğu'daki çatışmanın, uzun bir süre devam etmesi ve ikinci tur etkilerin ortaya çıkma riskinin artması halinde para politikasının sıkılaştırılması gerekebilir." dedi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) ise geçen hafta politika faizlerinde 25 baz puanlık artırıma gitmişti.

ALMANYA'DA ÜFE BEKLENTİLERİ AŞTI

Makroekonomik veriler tarafında Avro Bölgesi'nde ağustos ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 0,4 arttı. Yıllık bazda ise TÜFE yüzde 3,2 yükselerek beklentilerin hafif altında gerçekleşti.

Bugün açıklanan verilere göre Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ağustosta aylık yüzde 1,1, yıllık yüzde 4,6 arttı. Böylece ÜFE artışı beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

AVRUPA BORSALARINDA DÜŞÜŞ

Bu gelişmelerle Avrupa piyasalarında saat 10.35 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 azalışla 641,4 puanda bulunuyor.

Aynı saat itibarıyla İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 düşüşle 10.781 puanda, Almanya'da DAX 40 endeksi önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 25.605 puanda seyrediyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,4 düşüşle 52.200 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 kayıpla 8.148 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,4 azalışla 19.757 puanda bulunuyor.

Analistler, bugün ABD'de sanayi üretimi ve Avro Bölgesi'nde cari dengenin takip edileceğini belirtiyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör

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