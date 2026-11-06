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Altında gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,08 değer kaybederek 11.323,97 puana geriledi. Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,7 azalışla 4 bin 70 dolardan, ocak vadeli Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 1,2 azalışla 97,1 dolardan işlem görüyor.

Altında gün ortası
AA AA

Oluşturma Tarihi 06 Kasım 2026 13:32

Dün günü 11.333,27 puandan kapatan BIST 100 endeksi, güne 95,44 puan ve yüzde 0,84 azalışla 11.237,83 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 9,30 puan ve yüzde 0,08 azalışla 11.323,97 puana indi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 11.194,14, en yüksek 11.361,70 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 0,70, hizmetler endeksi yüzde 0,40 ve sanayi endeksi yüzde 0,19 değer kaybederken, mali endeks yüzde 0,28 değer kazandı.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 41'i yükselirken 56'sı düştü, 3'ü yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri, ASELSAN, Türk Hava Yolları, Akbank, Yapı ve Kredi Bankası ile Astor Enerji oldu.

ALTININ ONS FİYATI 4 BİN 70 DOLAR

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 36,16, bileşik getirisi yüzde 39,43 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1170, sterlin/dolar paritesi 1,3390 ve dolar/yen paritesi 158,4 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 50,1580 liradan, avro 56,0810 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,7 azalışla 4 bin 70 dolardan, ocak vadeli Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 1,2 azalışla 97,1 dolardan işlem görüyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#BIST 100 ENDEKSİ #BIST 100 #BORSA İSTANBUL #ALTIN #ALTIN FİYATLARI

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