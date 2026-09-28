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Bitcoin 83 bin dolara geriledi: Kripto piyasasında sert satış dalgası

Bitcoin 83 bin dolar seviyesine çekilirken, altcoin piyasasındaki kayıplar daha da derinleşti. Kripto paralardaki satışlarda petrol fiyatlarının yeniden 100 doların üzerine çıkması ve jeopolitik gerilimin artması etkili olurken, türev piyasalarda açık pozisyonların gerilemesi dikkat çekti

Bitcoin 83 bin dolara geriledi: Kripto piyasasında sert satış dalgası

Oluşturma Tarihi 28 Eylül 2026 16:20

Son Güncelleme Tarihi 28 Eylül 2026 16:25

Bitcoin, haftanın ilk işlem gününde 83 bin dolar seviyesine geriledi. UTC gece yarısından bu yana yüzde 1,7, son 24 saatte ise yüzde 2,1 değer kaybeden Bitcoin'deki düşüşe altcoinlerdeki sert satışlar eşlik etti. CoinDesk 100 endeksi de gün içinde yüzde 2,6 gerileyerek 1.874,56 puana indi.

ALTCOİNLERDE KAYIPLAR DERİNLEŞTİ

Cuma günü yükselişin öncülüğünü yapan bazı tokenlarda sert geri çekilmeler görüldü.

Quant (QNT), cuma günü 24 saatte yüzde 39 yükselmesinin ardından pazartesi günü yüzde 16 geriledi. The Graph (GRT) yüzde 12, Ondo (ONDO) ise yüzde 12 değer kaybetti.

DeFi Select Index yüzde 6,4 düşerken, CoinDesk Computing Index'teki gerileme yüzde 3,2 oldu. Bitcoin Cash yüzde 7,7, Sui yüzde 6,2 ve Solana yüzde 2,9 geriledi.

KRİPTO PİYASASINDA SATIŞIN TETİKLEYİCİSİ PETROL OLDU

Kripto piyasasındaki satışın temel tetikleyicisi petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş oldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik son şartlarını reddetmesinin ardından Brent petrol yeniden 100 doların üzerine çıktı. Brent petrol yüzde 3,2 yükselerek 100,83 dolara ulaştı.

İran'ın şartları arasında dondurulmuş İran fonlarının serbest bırakılması, petrol yaptırımlarının kaldırılması ve ABD'nin İran limanlarına yönelik deniz ablukasının sona erdirilmesi bulunuyordu.

Geleneksel piyasalarda da satışlar görüldü. Altın yüzde 3,3 düşerek 4.144 dolara, gümüş yüzde 5,1 gerileyerek 61 dolara indi. S&P 500 vadeli kontratları yüzde 0,44, Nasdaq 100 vadeli kontratları ise yüzde 0,95 geriledi.

TÜREV PİYASALARINDA AÇIK POZİSYONLAR AZALIYOR

Kripto türev piyasalarında 24 saatlik işlem hacmi yüzde 70 artarak 172 milyar dolara çıkarken, açık pozisyonlar yüzde 3 azalarak 150 milyar dolara geriledi.

İşlem hacminin yükselmesine karşın açık pozisyonların düşmesi, yeni pozisyon açılmasından ziyade mevcut pozisyonların kapatıldığına işaret etti.

Bitcoin vadeli işlemlerindeki açık pozisyon miktarı 650 bin BTC'ye gerileyerek mart ayından bu yana en düşük seviyeye indi. Büyük borsalarda fonlama oranlarının negatif olması da piyasada kalan pozisyonların aşağı yönlü beklenti taşıdığını gösterdi.

ETH VE SOL'DA DA KALDIRAÇLI POZİSYONLAR GERİLİYOR

Ethereum vadeli işlemlerindeki açık pozisyon miktarı 12,85 milyon ETH'ye geriledi. Bu rakam 1 Temmuz'da 13,95 milyon ETH, mayıs sonlarında ise 15,65 milyon ETH'nin üzerindeydi.

Ethereum'un 1 Temmuz'dan bu yana yüzde 68 yükselmesine rağmen açık pozisyonların gerilemesi, yükselişte kaldıraçlı işlemlerden ziyade spot alımların etkili olduğunu gösterdi.

Solana vadeli işlemlerinde de benzer bir görünüm oluştu.

HBAR AYRIŞTI

Hedera (HBAR), piyasadaki genel düşüşten ayrışan token oldu. HBAR, gün içinde yüzde 13, son 24 saatte yüzde 14 yükselerek 0,11 dolar seviyesine çıktı ve CoinDesk 100 endeksinde gün içinde yüzde 3'ten fazla yükselen tek varlık oldu.

HBAR vadeli işlemlerindeki açık pozisyon miktarı da 2,30 milyar HBAR ile rekor seviyeye ulaştı. Ancak 24 saatlik açık pozisyonlara göre düzeltilmiş kümülatif hacim farkının negatif olması, agresif alıcıların yükselişi güçlü şekilde desteklemediğine işaret etti.

ALTCOİN SEZONU ENDEKSİ 65'TE

"Altcoin sezonu" endeksi 100 üzerinden 65 seviyesinde bulunuyor. Bu seviye, pazartesi günkü satışlara rağmen üç aydan uzun sürenin en yüksek seviyesi olarak kaydedildi.

Opsiyon piyasasında ise Deribit verilerine göre 30 Eylül vadeli 84 bin dolarlık Bitcoin satım opsiyonu son 24 saatte en fazla işlem gören kontrat oldu. Ethereum'da ise 20 Ekim vadeli 2.850 dolarlık alım opsiyonu öne çıktı.

#BİTCOİN

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