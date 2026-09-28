Asya borsaları Hong Kong hariç negatif seyrediyor

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın Hürmüz Boğazı'nın trafiğe açılması için sunduğu 7 günlük ateşkes teklifini reddetmesiyle artan jeopolitik gerilim nedeniyle haftaya satış baskısıyla başladı.

Trump'ın açıklamasının ardından ABD ile İran arasında yakın zamanda ateşkes sağlanacağına yönelik beklentilerin zayıflamasıyla petrol fiyatları yeniden yükselişe geçti.

Söz konusu gelişmelerle Asya borsalarında Hong Kong hariç negatif seyir görülüyor.

Makroekonomik veri tarafında Çin'de sanayi karları ağustos ayında yüzde 4,2 ile bu yılki en yavaş aylık artışını kaydetti.

Söz konusu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,69 değer kaybıyla 65.908 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,70 düşüşle 6.889,74 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,5 kayıpla 3.830 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,8 artışla 24.700 puan, Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 1,3 azalışla 72.947 puan seviyesinde bulunuyor.