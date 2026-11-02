Binance hack’i piyasaları sarstı! Bitcoin 78 bin dolarda dengelendi

Kripto para piyasasında yatırımcılar, geçen hafta yaşanan büyük çaplı fon hırsızlığının ardından temkinli hareket ediyor. Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'in para çekme işlemlerini kısmen yeniden başlatması Bitcoin'de sınırlı yükselişi desteklerken, ABD'deki ara seçimlere ilişkin belirsizlikler risk iştahını sınırlıyor.

Bitcoin, pazartesi günü yüzde 0,4 artışla 78 bin 353,9 dolar seviyesine yükseldi. Saat 09.08 itibarıyla bu seviyede işlem gören kripto para, ekim ayında yaklaşık yüzde 6 değer kaybetmesinin ardından bir aylık düşük seviyelerine yakın seyrini sürdürdü. Bitcoin'in eylül ortasından bu yana oluşan işlem aralığının altına gerilemesi de piyasadaki zayıf görünümü öne çıkardı.

BİNANCE PARA ÇEKME İŞLEMLERİNİ YENİDEN BAŞLATTI

Binance, hafta sonu yaptığı açıklamada, birkaç büyük blok zincirinde para çekme işlemlerini yeniden başlattığını bildirdi. Geçen hafta duyurulan ve 6,3 milyar dolarlık fon hırsızlığı olarak aktarılan olayın ardından borsa, çalınan fonların 6 milyar dolarını karşıladığını açıkladı.

Şirketin verdiği bilgiye göre, kayıpların karşılanması için iç kaynaklar kullanılarak yedek token satın alındı. Binance ayrıca çalınan varlıkların 3 milyar dolarını dondurduğunu ve müşterilerin tüm kayıplarını karşılayacağını duyurdu.

Saldırının, Kuzey Kore destekli ve TraderTraitor olarak bilinen bir grupla ilişkilendirildiği belirtildi. Olayın ardından kripto para piyasalarında sert düşüşler yaşanırken, çalınan varlıkların satışa çıkarılabileceği endişesi de gündeme geldi.

ABD ARA SEÇİMLERİ KRİPTO PİYASASINI ETKİLİYOR

ABD'de bu hafta yapılacak ara seçimler de yatırımcıların gündeminde bulunuyor. Cumhuriyetçilerin Kongre'deki çoğunluğunu kaybetmesi ihtimali, kripto para sektörünü ilgilendiren düzenlemelerde değişiklik yaşanabileceği beklentisini gündeme getiriyor.

Siyasi belirsizliklerin risk iştahını sınırlaması, Bitcoin'deki yükselişin de zayıf kalmasına neden oluyor. Piyasalar, seçim sonuçlarının yanı sıra kripto para sektöründeki güvenlik gelişmelerini de yakından izliyor.

KULLANICILARA GÜNCELLEME UYARISI

Bitcoin ödeme altyapısı BTCPay Server, pazartesi günü bir saldırı yöntemi tespit ettiğini açıkladı. Temmuz 2026 veya daha önceki eski sürümleri hedef aldığı belirtilen saldırı nedeniyle kullanıcılara sunucularını en son sürüme güncellemeleri çağrısı yapıldı.

Platforma, yetkisiz saldırganların sıcak cüzdanları boşalttığına ilişkin bazı bildirimlerin ulaştığı belirtildi. BTCPay Server, güncellenmiş cüzdanların boşaltıldığına ilişkin herhangi bir örnek gözlemlemediğini bildirdi.

Binance'deki büyük çaplı güvenlik ihlalinin ardından gelen bu gelişme, kripto para altyapılarının güvenliğine yönelik endişeleri artırdı.

ALTCOİNLERDE KARIŞIK SEYİR

Bitcoin'deki sınırlı yükselişe rağmen diğer büyük kripto paralarda belirgin bir toparlanma görülmedi. Pazartesi günü açıklanan piyasa verilerine göre Ether yükselirken XRP, Solana ve Cardano geriledi.

Ether yüzde 0,7 artışla 2.285,44 dolara yükseldi. XRP yüzde 0,4 düşerken Solana ve Cardano'nun her biri yüzde 1,4 değer kaybetti. BNB yüzde 0,35 yükseldi.

Meme coin piyasasında Dogecoin yüzde 0,6 gerilerken, $TRUMP yüzde 4 değer kazandı.

Kripto para piyasasında kısa vadeli yön üzerinde Binance saldırısının etkileri, yatırımcı güveni ve ABD ara seçimlerine ilişkin beklentiler belirleyici olmaya devam ediyor.