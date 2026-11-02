CANLI BORSA
Anasayfa Kripto Para Binance hack’i piyasaları sarstı! Bitcoin 78 bin dolarda dengelendi

Binance hack’i piyasaları sarstı! Bitcoin 78 bin dolarda dengelendi

Dünyanın en büyük kripto borsasına yönelik büyük siber saldırı olayının ardından Bitcoin yenmi haftada yüzde 0,4 yükselerek 78 bin 353 dolara çıktı.

Binance hack’i piyasaları sarstı! Bitcoin 78 bin dolarda dengelendi

Oluşturma Tarihi 02 Kasım 2026 10:49

Kripto para piyasasında yatırımcılar, geçen hafta yaşanan büyük çaplı fon hırsızlığının ardından temkinli hareket ediyor. Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'in para çekme işlemlerini kısmen yeniden başlatması Bitcoin'de sınırlı yükselişi desteklerken, ABD'deki ara seçimlere ilişkin belirsizlikler risk iştahını sınırlıyor.

Bitcoin, pazartesi günü yüzde 0,4 artışla 78 bin 353,9 dolar seviyesine yükseldi. Saat 09.08 itibarıyla bu seviyede işlem gören kripto para, ekim ayında yaklaşık yüzde 6 değer kaybetmesinin ardından bir aylık düşük seviyelerine yakın seyrini sürdürdü. Bitcoin'in eylül ortasından bu yana oluşan işlem aralığının altına gerilemesi de piyasadaki zayıf görünümü öne çıkardı.

BİNANCE PARA ÇEKME İŞLEMLERİNİ YENİDEN BAŞLATTI

Binance, hafta sonu yaptığı açıklamada, birkaç büyük blok zincirinde para çekme işlemlerini yeniden başlattığını bildirdi. Geçen hafta duyurulan ve 6,3 milyar dolarlık fon hırsızlığı olarak aktarılan olayın ardından borsa, çalınan fonların 6 milyar dolarını karşıladığını açıkladı.

Şirketin verdiği bilgiye göre, kayıpların karşılanması için iç kaynaklar kullanılarak yedek token satın alındı. Binance ayrıca çalınan varlıkların 3 milyar dolarını dondurduğunu ve müşterilerin tüm kayıplarını karşılayacağını duyurdu.

Saldırının, Kuzey Kore destekli ve TraderTraitor olarak bilinen bir grupla ilişkilendirildiği belirtildi. Olayın ardından kripto para piyasalarında sert düşüşler yaşanırken, çalınan varlıkların satışa çıkarılabileceği endişesi de gündeme geldi.

ABD ARA SEÇİMLERİ KRİPTO PİYASASINI ETKİLİYOR

ABD'de bu hafta yapılacak ara seçimler de yatırımcıların gündeminde bulunuyor. Cumhuriyetçilerin Kongre'deki çoğunluğunu kaybetmesi ihtimali, kripto para sektörünü ilgilendiren düzenlemelerde değişiklik yaşanabileceği beklentisini gündeme getiriyor.

Siyasi belirsizliklerin risk iştahını sınırlaması, Bitcoin'deki yükselişin de zayıf kalmasına neden oluyor. Piyasalar, seçim sonuçlarının yanı sıra kripto para sektöründeki güvenlik gelişmelerini de yakından izliyor.

KULLANICILARA GÜNCELLEME UYARISI

Bitcoin ödeme altyapısı BTCPay Server, pazartesi günü bir saldırı yöntemi tespit ettiğini açıkladı. Temmuz 2026 veya daha önceki eski sürümleri hedef aldığı belirtilen saldırı nedeniyle kullanıcılara sunucularını en son sürüme güncellemeleri çağrısı yapıldı.

Platforma, yetkisiz saldırganların sıcak cüzdanları boşalttığına ilişkin bazı bildirimlerin ulaştığı belirtildi. BTCPay Server, güncellenmiş cüzdanların boşaltıldığına ilişkin herhangi bir örnek gözlemlemediğini bildirdi.

Binance'deki büyük çaplı güvenlik ihlalinin ardından gelen bu gelişme, kripto para altyapılarının güvenliğine yönelik endişeleri artırdı.

ALTCOİNLERDE KARIŞIK SEYİR

Bitcoin'deki sınırlı yükselişe rağmen diğer büyük kripto paralarda belirgin bir toparlanma görülmedi. Pazartesi günü açıklanan piyasa verilerine göre Ether yükselirken XRP, Solana ve Cardano geriledi.

Ether yüzde 0,7 artışla 2.285,44 dolara yükseldi. XRP yüzde 0,4 düşerken Solana ve Cardano'nun her biri yüzde 1,4 değer kaybetti. BNB yüzde 0,35 yükseldi.

Meme coin piyasasında Dogecoin yüzde 0,6 gerilerken, $TRUMP yüzde 4 değer kazandı.

Kripto para piyasasında kısa vadeli yön üzerinde Binance saldırısının etkileri, yatırımcı güveni ve ABD ara seçimlerine ilişkin beklentiler belirleyici olmaya devam ediyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
AltÄ±n FiyatlarÄ±
Altï¿½n kï¿½lï¿½eleri ve grafik
GÃ¼mÃ¼ÅŸ FiyatlarÄ±
İlginizi Çekebilir
Almanya ekonomisi üçüncü çeyrekte büyüdü Almanya ekonomisi üçüncü çeyrekte büyüdü 30 Ekim 2026 14:14
Altında gün ortası Altında gün ortası 30 Ekim 2026 13:22
Borsa günün ilk yarısında negatif seyretti Borsa günün ilk yarısında negatif seyretti 30 Ekim 2026 13:20
Almanya’da işsiz sayısındaki artış beklentilerin altında Almanya'da işsiz sayısındaki artış beklentilerin altında 30 Ekim 2026 13:03
İsviçre Merkez Bankası ocak-eylül döneminde 54 milyar dolar kar açıkladı İsviçre Merkez Bankası ocak-eylül döneminde 54 milyar dolar kar açıkladı 30 Ekim 2026 11:30
IMF’den Fed’e enflasyon uyarısı: Gerektiğinde faiz adımı atılmalı IMF'den Fed'e enflasyon uyarısı: Gerektiğinde faiz adımı atılmalı 30 Ekim 2026 10:46
Asya borsalarında teknoloji baskısı! Nikkei ve Kospi sert düştü Asya borsalarında teknoloji baskısı! Nikkei ve Kospi sert düştü 30 Ekim 2026 10:22
Borsa güne düşüşle başladı Borsa güne düşüşle başladı 30 Ekim 2026 10:01
Gram altın bugün ne kadar? Altın neden düşüyor? 30 Ekim gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Gram altın bugün ne kadar? Altın neden düşüyor? 30 Ekim gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları 30 Ekim 2026 09:42
VİOP’ta endeks kontratı güne düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı 30 Ekim 2026 09:35
Gümüşte kayıplar derinleşiyor! Altınla arasındaki makas neden açılıyor? Gümüşte kayıplar derinleşiyor! Altınla arasındaki makas neden açılıyor? 30 Ekim 2026 09:26
Piyasalarda satış baskısı arttı Piyasalarda satış baskısı arttı 30 Ekim 2026 09:11
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
10.723,3400 Değişim 164,52 Son veri saati:
Düşük 10626,34 Yüksek 10790,86
Açılış
49,9778 Değişim 0,0291 Son veri saati:
Düşük 49,9441 Yüksek 49,9732
Açılış
56,0078 Değişim 0,2587 Son veri saati:
Düşük 55,7609 Yüksek 56,0196
Açılış
6.271,3240 Değişim 74,264
Düşük 6223,132 Yüksek 6297,396
Açılış
80,8926 Değişim 2,3069 Son veri saati:
Düşük 78,9057 Yüksek 81,2126
Açılış
BİST En Aktif Hisseler