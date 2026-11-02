6,3 milyar dolarlık soygunda yeni gelişme! FBI faili açıkladı, Binance yatırımcılara ödemeyi başlattı

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından Binance'i hedef alan 6,3 milyar dolarlık kripto para soygununda yeni gelişmeler yaşandı. FBI, saldırının arkasında Kuzey Kore bağlantılı aktörlerin bulunduğunu açıklarken Binance, çalınan varlıkların yeniden karşılanması ve para çekme hizmetlerinin normale dönmesi için adımlar attı.

Şirket, saldırının ardından para çekme işlemlerini önce Bitcoin ağı üzerinden, ardından Ethereum ve BNB Smart Chain ağlarında yeniden kullanıma açtı. Binance, hizmetlerin güvenlik kontrolleri kapsamında kademeli olarak normale döndürüldüğünü bildirdi.

ÇALINAN VARLIKLARIN YÜZDE 90'I YENİDEN KARŞILANDI

Binance, saldırıdan etkilenen varlıkların yaklaşık yüzde 90'ına karşılık gelen tutarın yeniden güvence altına alındığını açıkladı. Ancak bu oran, çalınan fonların yüzde 90'ının saldırganlardan geri alındığı anlamına gelmiyor. Şirket, eksilen varlıkları kendi finansal kaynaklarını kullanarak yeniden temin ediyor.

Binance'in açıklamasına göre Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Tether (USDT), BNB, Solana (SOL), USD Coin (USDC), XRP, USD1, RLUSD ve Zcash (ZEC) varlıklarının tamamı yeniden karşılandı.

Kalan yüzde 10'luk bölümün ise işlem hacmi ve likiditesi daha düşük kripto varlıklardan oluştuğu belirtildi. Şirket, bu varlıkların temininin daha uzun sürebileceğini bildirerek eksik kalan tutarları piyasa ve tezgâh üstü (OTC) işlemlerle tamamlamayı sürdüreceğini açıkladı.

KULLANICI KAYIPLARI ŞİRKETİN KAYNAKLARINDAN KARŞILANIYOR

Binance, kullanıcıların zararlarını karşılamak amacıyla birden fazla finansal kaynağı devreye aldı. Şirket, Kullanıcılar için Güvenli Varlık Fonu (SAFU), Vadeli İşlemler Sigorta Fonu ve kurumsal hazinesindeki kaynakların bir bölümünü kullanarak eksilen varlıkları yeniden temin ettiğini bildirdi.

Borsa, saldırının finansal yükünü kullanıcılara yansıtmayacağını ve çalınan varlıkların tamamını karşılamayı taahhüt ettiğini vurguladı. Kalan varlıkların temini tamamlanana kadar alımların devam edeceği ve süreçteki gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.

FBI: SALDIRININ ARKASINDA KUZEY KORE BAĞLANTILI AKTÖRLER VAR

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), cumartesi geç saatlerde yaptığı açıklamada, Binance'ten yaklaşık 6,3 milyar dolar değerinde kripto varlığın çalınmasından Kuzey Kore bağlantılı aktörlerin sorumlu olduğunu tespit ettiğini duyurdu.

FBI'a göre saldırganlar, ele geçirdikleri dijital varlıkları Ethereum'a dönüştürerek kara para aklama faaliyetlerine başladı. Kurum, çalınan varlıkların izlerini gizlemek amacıyla farklı dijital varlıklara dönüştürülmeye devam edilebileceği konusunda uyarıda bulundu.

TRM LABS SALDIRIDA BENZER YÖNTEMLERE DİKKAT ÇEKTİ

Blockchain istihbarat şirketi TRM Labs da saldırının Kuzey Kore bağlantılı bilgisayar korsanları tarafından gerçekleştirildiğine ilişkin bulgular paylaştı.

Şirketin analizine göre saldırıda kullanılan yöntemler, Nisan 2026'da Bybit ve KelpDAO'yu hedef alan saldırılarla benzerlik gösteriyor. Tornado Cash üzerinden yapılan küçük tutarlı transferler, saldırıdan uzun süre önce başlayan hazırlıklar ve önceden ele geçirilen dijital imzaların kullanılması dikkat çeken unsurlar arasında yer aldı.

TRM Labs, bu yöntemlerin Kuzey Kore bağlantılı grupların daha önce gerçekleştirdiği kripto para hırsızlıklarıyla örtüştüğünü belirtti.

SALDIRININ TEKNİK AYRINTILARI HENÜZ TAM OLARAK NETLEŞMEDİ

Binance'e yönelik saldırının nasıl gerçekleştirildiğine ilişkin soruşturma sürüyor. Şirket, ilk değerlendirmesinde saldırganların bir DevOps mühendisinin ele geçirilen dizüstü bilgisayarı üzerinden sistemlere eriştiğini ve bir servis konteynerini kullanarak yetkisiz para çekme işlemleri gerçekleştirdiğini belirtmişti.

Binance Eş CEO'su Richard Teng ise daha sonraki açıklamasında saldırının tek bir çalışanın erişim yetkilerinin kötüye kullanılmasından daha karmaşık bir süreç içerdiğini ifade etti.

Şirket, kullanıcı varlıklarının tamamını yeniden karşılamak ve para çekme hizmetlerini normal işleyişine döndürmek için çalışmalarını sürdürürken saldırının teknik ayrıntılarına ilişkin soruşturma da devam ediyor.