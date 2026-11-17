Uluslararası Para Fonu (IMF), Ukrayna'ya yönelik 8,1 milyar dolarlık kredi programının ikinci ve üçüncü gözden geçirmelerinde önemli ilerleme sağlandığını açıkladı. Fon, gerekli finansman güvencelerinin sağlanması durumunda Ukrayna'nın yaklaşık 1,6 milyar dolarlık kaynağa erişmesini sağlayacak bir anlaşmaya varılabileceğini bildirdi.

IMF'den yapılan açıklamada, Gavin Gray başkanlığındaki heyetin Ukraynalı yetkililerle 4 yıllık Genişletilmiş Fon Kolaylığı (EFF) programının ikinci ve üçüncü gözden geçirmeleri kapsamında verimli görüşmeler gerçekleştirdiği belirtildi.

Görüşmelerin yakın vadede personel düzeyinde anlaşmaya varılması hedefiyle sanal ortamda devam edeceği aktarılan açıklamada, anlaşma için gerekli politika taahhütleri üzerinde uzlaşma yönünde önemli ilerleme kaydedildiği vurgulandı.

UKRAYNA'NIN 2027 FİNANSMAN AÇIĞI 34 MİLYAR DOLARA ULAŞABİLİR

IMF, savaşın beklenenden uzun sürmesi nedeniyle Ukrayna'nın ilave finansman ihtiyacının arttığına dikkat çekti. Açıklamada, ülkenin finansman ihtiyaçlarının karşılanması için uluslararası ortaklarla temasların sürdürüldüğü bildirildi.

IMF personelinin tahminlerine göre Ukrayna'nın finansman açığının 2027 yılında 32-34 milyar dolar, 2028 yılında ise 17 milyar dolar olması bekleniyor.

Program kapsamındaki performansın ilk gözden geçirmeden bu yana iyileşme gösterdiği belirtilen açıklamada, bu olumlu ivmenin devam etmesi gerektiği ifade edildi.

Mevcut göstergelerin, Ukraynalı yetkililerin eylül sonu itibarıyla tüm niceliksel performans kriterlerini karşıladığına işaret ettiği kaydedildi.

SAVAŞIN EKONOMİYE ETKİSİ GÖRÜNÜMÜ AŞAĞI ÇEKTİ

IMF, Ukrayna ekonomisine ilişkin beklentilerin güvenlik koşullarındaki kötüleşme ve altyapıya yönelik saldırılar nedeniyle aşağı yönlü revize edildiğini bildirdi.

Savaşın 2027 yılına kadar devam edeceği varsayımının da ekonomik değerlendirmelere yansıtıldığı belirtilen açıklamada, ekonomik görünümün son derece belirsiz olduğu vurgulandı.

IMF açıklamasında şu değerlendirmeye yer verildi:

"Hükümetin makroekonomik istikrarı ve genel dayanıklılığı koruma çabalarına rağmen, savaşın halk ve ekonomi üzerinde ağır bir tahribat yaratmaya devam etmesi nedeniyle görünüm son derece belirsizliğini korumaktadır."

1,6 MİLYAR DOLARLIK KREDİ İÇİN FİNANSMAN GÜVENCESİ ŞARTI

IMF heyet başkanı Gavin Gray, görüşmelerde kaydedilen ilerlemeye ilişkin değerlendirmesinde, finansman güvencelerinin sağlanmasının anlaşmanın ilerlemesi açısından belirleyici olduğunu ifade etti.

Gray, "Finansman güvencelerinin sağlanmasına bağlı olarak, bu gözden geçirme süreci daha sonra IMF İcra Direktörleri Kurulunun onayına sunulacak ve bu da Ukrayna'nın yaklaşık 1,6 milyar dolar tutarında bir fona erişmesini sağlayacak." dedi.

Böylece Ukrayna'nın 8,1 milyar dolarlık dört yıllık IMF programı kapsamındaki ikinci ve üçüncü gözden geçirme süreçlerinde önemli bir aşama kaydedilmiş oldu. Ancak 1,6 milyar dolarlık finansmanın sağlanması için finansman güvencelerinin tamamlanması ve IMF İcra Direktörleri Kurulunun onayı gerekiyor.