Lagerde’nin yerine ilk isim! ECB başkanlığı için Klaas Knot aday gösterildi

Avrupa Merkez Bankası (ECB) başkanlığı için yarış başladı. Hollanda hükümeti, eski Hollanda Merkez Bankası Başkanı Klaas Knot'u Christine Lagarde'ın yerine geçmesi için aday gösterdiğini resmen duyurdu. Avro Bölgesi ülkelerinin aday bildirme süreci 7 Kasım'a kadar devam edecek.

LAGARDE GÖREVİNİ ERKEN DEVREDECEK

Mevcut ECB Başkanı Christine Lagarde, geçen hafta görevinden ayrılacağını açıklamıştı. Normal görev süresinin dolmasına yaklaşık 9 ay kala görevini gelecek yıl şubat ayında devretmeye hazırlanan Lagarde'ın kararının ardından gözler yeni başkanın kim olacağına çevrildi.

Halef belirleme sürecinde ilk resmî hamle Hollanda hükümetinden geldi. Hollanda, eski merkez bankası başkanı Klaas Knot'u ECB başkanlığı için aday gösterdi.

ADAYLAR 9 KASIM'DA DEĞERLENDİRİLECEK

Avro Bölgesi ülkelerinin aday gösterme süreci 7 Kasım'a kadar devam edecek. Üye ülkelerin sunduğu isimler, 9 Kasım'da Avro Bölgesi maliye bakanlarının gerçekleştireceği toplantıda değerlendirilecek.

Lagarde'ın yerine geçecek isim, Avro Bölgesi ülkelerinin tavsiyesi doğrultusunda Avrupa Birliği (AB) liderleri tarafından resmen atanacak.

KLAAS KNOT VE PABLO HERNANDEZ DE COS İSİMLERİ ÖNE ÇIKIYOR

ECB başkanlığı için kulisler hareketlenirken eski Hollanda Merkez Bankası Başkanı Klaas Knot ile İspanya Merkez Bankası eski Başkanı Pablo Hernandez de Cos'un isimleri öne çıkıyor.

İki isim, ECB'nin bir sonraki başkanı olabilmek için yarışta en güçlü adaylar arasında gösteriliyor. Adaylık sürecinin tamamlanması ve AB liderlerinin değerlendirmesinin ardından yeni ECB başkanı belli olacak.