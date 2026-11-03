CANLI BORSA
Anasayfa Ekonomi Gözler ECB başkanlık seçimlerinde: Adaylar 6 Kasım'a kadar bildirecek

Gözler ECB başkanlık seçimlerinde: Adaylar 6 Kasım'a kadar bildirecek

Avro Bölgesi ülkeleri, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın yerine geçecek adayları 6 Kasım Cuma gününe kadar bildirecek.

Gözler ECB başkanlık seçimlerinde: Adaylar 6 Kasım’a kadar bildirecek
AA AA

Oluşturma Tarihi 03 Kasım 2026 15:33

Avro Grubu tarafından yapılan açıklamada, üye ülkelerin maliye bakanlarının, gelen adaylık başvurularını 9 Kasım'daki toplantıda değerlendireceği bildirildi.

Geçen hafta görevinden ayrılacağını duyuran ECB Başkanı Christine Lagarde, normal görev süresinin dolmasına yaklaşık dokuz ay kala, gelecek şubat ayında koltuğunu devretmeye hazırlanıyor.

Lagarde'ın halefi, Avro Bölgesi ülkelerinin tavsiyesi doğrultusunda Avrupa Birliği (AB) liderleri tarafından atanacak.

Kasım 2019'dan bu yana ECB'nin başında bulunan ve normal şartlarda Ekim 2027'ye kadar görevde kalması beklenen Lagarde'ın erken istifası, bir süredir uluslararası kamuoyunun gündemindeydi.

Avrupa basınında, Lagarde'ın İsviçre merkezli Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) başına geçebileceği iddia ediliyor.

ECB BAŞKANI İÇİN ÖNE ÇIKAN İSİMLER

Lagarde'ın ardından boşalacak koltuk için şimdiden güçlü adaylar telaffuz edilmeye başlandı.

İspanya Merkez Bankasının eski Başkanı Pablo Hernandez de Cos ve Hollanda Merkez Bankası Başkanı Klaas Knot yarışın en güçlü aktörleri olarak öne çıkarken, Almanya Federal Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Joachim Nagel'in de adaylar arasında yer alabileceği belirtiliyor.

70 yaşındaki Lagarde, son dönemde yaptığı açıklamalarda istifa kararının ülkesi Fransa'da yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimleriyle bağlantılı olduğunun sinyallerini vermişti.

Merkez Bankası başkanlığı görevi gereği tarafsızlığını korumak zorunda olan Lagarde'ın, bundan sonraki süreçte görüşlerini daha özgürce ifade etmek istediği ifade ediliyor.

Fransa, sağ popülist aday Marine Le Pen'in favori gösterildiği ve gelecek ilkbaharda yapılması planlanan kritik bir cumhurbaşkanlığı seçimine hazırlanıyor.

Lagarde'ın şubat ayında görevden ayrılacak olması, AB devlet ve hükümet başkanlarına, Fransa'daki kritik seçim öncesinde ECB'nin yeni liderini belirleme fırsatı tanıyor.

Öte yandan bu erken ayrılık, gelecek yıl görev süreleri dolacak olan ECB Yönetim Kurulu Üyesi Alman Isabel Schnabel ile ECB Başekonomisti İrlandalı Philip Lane'in koltukları da dahil olmak üzere, birlik içindeki diğer üst düzey ekonomi yönetim kadrolarının belirlenmesinde kapsamlı bir çözümün önünü açıyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#DÜNYA EKONOMİK FORUMU #AVRO BÖLGESİ #CHRİSTİNE LAGARDE #ECB

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
AltÄ±n FiyatlarÄ±
Altï¿½n kï¿½lï¿½eleri ve grafik
GÃ¼mÃ¼ÅŸ FiyatlarÄ±
İlginizi Çekebilir
Çin’den 15 milyar dolarlık hamle! PBoC yeni mekanizmayı devreye alıyor Çin'den 15 milyar dolarlık hamle! PBoC yeni mekanizmayı devreye alıyor 02 Kasım 2026 16:27
Gazprom 9 ayda zarardan kara geçti Gazprom 9 ayda zarardan kara geçti 02 Kasım 2026 13:52
Borsa günün ilk yarısında pozitif seyretti Borsa günün ilk yarısında pozitif seyretti 02 Kasım 2026 13:17
6,3 milyar dolarlık soygunda yeni gelişme! FBI faili açıkladı, Binance yatırımcılara ödemeyi başlattı 6,3 milyar dolarlık soygunda yeni gelişme! FBI faili açıkladı, Binance yatırımcılara ödemeyi başlattı 02 Kasım 2026 11:12
Binance hack’i piyasaları sarstı! Bitcoin 78 bin dolarda dengelendi Binance hack’i piyasaları sarstı! Bitcoin 78 bin dolarda dengelendi 02 Kasım 2026 10:49
Asya borsalarında pozitif seyir: Kospi yükseldi, Nikkei geriledi Asya borsalarında pozitif seyir: Kospi yükseldi, Nikkei geriledi 02 Kasım 2026 10:32
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 02 Kasım 2026 10:01
Gümüş fiyatları dipten döndü! Şimdi gözler bu seviyelerde Gümüş fiyatları dipten döndü! Şimdi gözler bu seviyelerde 02 Kasım 2026 09:50
VİOP’ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı 02 Kasım 2026 09:32
Piyasalar ABD seçimlerine odaklandı: Petrol sert düştü Piyasalar ABD seçimlerine odaklandı: Petrol sert düştü 02 Kasım 2026 09:25
Altın fiyatları yeni haftada toparlanıyor: Gram altın, çeyrek ve yarım altın ne kadar? Altın fiyatları yeni haftada toparlanıyor: Gram altın, çeyrek ve yarım altın ne kadar? 02 Kasım 2026 08:58
Rusya dizel ihracatı yasağını ocak sonuna kadar uzattı Rusya dizel ihracatı yasağını ocak sonuna kadar uzattı 31 Ekim 2026 14:22
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
11.018,3000 Değişim 210,97 Son veri saati:
Düşük 10843,03 Yüksek 11054
Açılış
49,9998 Değişim 0,0361 Son veri saati:
Düşük 49,9671 Yüksek 50,0032
Açılış
55,9384 Değişim 0,2166 Son veri saati:
Düşük 55,8528 Yüksek 56,0694
Açılış
6.312,7640 Değişim 110,775
Düşük 6262,338 Yüksek 6373,113
Açılış
79,5991 Değişim 3,6294 Son veri saati:
Düşük 78,1845 Yüksek 81,8139
Açılış
BİST En Aktif Hisseler