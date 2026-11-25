Küresel piyasalar, yapay zeka yatırımlarının sürdürülebilirliğine ilişkin endişeler ve teknoloji hisselerinde artan satış baskısıyla negatif bir seyir izliyor. ABD, Avrupa ve Asya borsalarında düşüşler öne çıkarken, yatırımcılar bugün açıklanacak ABD büyüme ve Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) verilerine odaklandı.

Şirketlerin yapay zeka yatırımlarının geleceğine ilişkin soru işaretleri piyasalarda risk iştahını azaltırken, Nvidia Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang'ın 3 Aralık'ta ABD Senatosu'nda vermesi beklenen ifade de yakından takip ediliyor. Huang'ın yabancı istihbarat faaliyetinin hedefi olduğuna ilişkin haberlerin ardından başlatılan soruşturma da piyasalardaki gelişmeler arasında yer alıyor.

New York Times'ın haberine göre Huang, şirkete dönüşünün ABD Başkanı Donald Trump'ın baskısıyla gerçekleşmediğini belirtti. Öte yandan ABD'nin Çin, Avrupa Birliği (AB) ve 14 ülkeye yönelik gümrük vergilerini artırmaya hazırlandığına ilişkin haberler de küresel piyasalarda risk iştahını baskıladı.

ABD'DE BÜYÜME VE PCE VERİLERİ BEKLENİYOR

Piyasaların odağında bugün ABD'de açıklanacak büyüme, kişisel gelirler ve harcamalar verileri bulunuyor. Özellikle Fed'in enflasyon göstergesi olarak yakından izlediği PCE verisinin, bankanın para politikasına ilişkin beklentiler üzerinde etkili olması bekleniyor.

Piyasalarda Fed'in aralık ayı toplantısında 25 baz puanlık faiz artırımına gideceği beklentisi güçlü kalmaya devam ediyor.

Fitch Ratings, ABD'de verimlilik performansının son 3-4 yıldır istikrarlı şekilde iyileştiğini bildirdi. Diğer taraftan ABD'de federal jüri, Çinli teknoloji şirketi Huawei'yi ticari sırları çalmak için komplo kurma, İran'a yönelik yaptırımları ihlal etme ve banka dolandırıcılığı dahil çeşitli suçlamalardan mahkum etti.

DOLAR YÜKSELDİ, ALTIN VE PETROL GERİLEDİ

Fed'in faiz artırımına gideceğine yönelik beklentilerin etkisiyle dolar endeksi yüzde 0,2 yükselerek 104 seviyesine çıktı. Altının ons fiyatı ise yüzde 0,1 düşüşle 3 bin 548 dolardan işlem gördü.

Küresel petrol arzının artabileceğine yönelik öngörüler de petrol fiyatlarını aşağı çekti. Ocak vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1,4 azalarak 90,1 dolara geriledi.

Petrol fiyatlarındaki düşüş ve teknoloji hisselerindeki satışların etkisiyle yatırımcıların güvenli liman olarak tahvillere yönelmesi sonucunda ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 1 baz puan düşüşle yüzde 4,90 seviyesinde işlem gördü.

NEW YORK BORSASINDA TEKNOLOJİ HİSSELERİ GERİLEDİ

New York borsası, Nvidia öncülüğündeki yapay zeka rallisinin etkisini kaybetmesiyle günü karışık tamamladı.

Nvidia hisseleri yüzde 5,9 değer kaybederken, Broadcom yüzde 4, Micron Technology yüzde 11 ve Advanced Micro Devices (AMD) yüzde 9 geriledi.

Geçen hafta rekor büyüklükte halka arzla borsada işlem görmeye başlayan Anthropic'in hisselerindeki düşüş de devam etti. Yüzde 6,5 değer kaybeden şirketin hisseleri 81,91 dolara inerek 83 dolarlık halka arz fiyatının altına geriledi.

ABD'de S&P Cotality Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi eylülde yıllık bazda yüzde 2,1 artarken, Conference Board Tüketici Güven Endeksi kasım ayında 103,3'e yükselerek beklentileri aştı.

Bankacılık sektörünün karı ise bu yılın üçüncü çeyreğinde önceki çeyreğe göre yüzde 5,9 azalarak 84,8 milyar dolara geriledi.

Bu gelişmelerle Dow Jones endeksi yüzde 0,85 yükselirken, S&P 500 yüzde 0,5, Nasdaq ise yüzde 1,48 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne negatif başladı.

AVRUPA BORSALARINDA ÇİP HİSSELERİNE SATIŞ GELDİ

Avrupa borsalarında da yapay zeka ve çip şirketlerinin hisselerindeki satışlar ile ABD'nin yeni gümrük tarifeleri uygulayabileceğine yönelik endişeler etkili oldu.

Almanya'da Ifo İş Ortamı Güven Endeksi kasım ayında üst üste yedinci kez artarak 90,6 puana yükseldi ve piyasa beklentilerini aştı.

Avrupa Birliği Komisyonu ise 13 üye ülkenin bütçe disiplinine ilişkin sorunlar yaşadığını belirledi. Komisyon, mali kurallara uymayan Bulgaristan ve Macaristan'a yönelik yaptırımların önünü açabilecek adımlar atılmasını önerdi.

Şirketler tarafında Alman yarı iletken üreticisi Infineon'un hisseleri yüzde 9'un üzerinde değer kaybetti. UBS'in satış tavsiyesi vermesinin ardından Alman çip ekipmanı üreticisi Aixtron'un hisseleri yüzde 16,3 geriledi.

Bakır üreticisi Aurubis, ABD'deki yeni tesisinin devreye alınmasında yaşanan sorunlar nedeniyle cari mali yıl faaliyet karının beklentilerin altında kalabileceği uyarısında bulundu. Açıklamanın ardından şirketin hisseleri yüzde 15 düştü.

Yeni gümrük tarifelerine ilişkin endişeler lojistik sektörünü de etkiledi. Alman lojistik şirketi DHL'in hisseleri yüzde 3,1 değer kaybetti.

Kapanışta İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,13, Almanya'da DAX 40 yüzde 1,26, Fransa'da CAC 40 yüzde 0,05 ve İtalya'da FTSE MIB yüzde 1,84 geriledi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar ise güne karışık başladı.

ASYA BORSALARINDA SERT DÜŞÜŞ

Asya piyasalarında teknoloji şirketlerinin hisselerindeki satış baskısı ve gümrük tarifesi endişeleri öne çıktı. Çin'de Şanghay Komünist Parti Başkanı Chen Jining ile bilim ve teknoloji bakanlığından üst düzey bir yetkili hakkında disiplin kurallarını ve yasaları ciddi şekilde ihlal ettikleri şüphesiyle soruşturma yürütüldüğüne ilişkin haberler de satışları artırdı.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,8, Güney Kore'de Kospi yüzde 5,8, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1 geriledi. Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,2 yükseldi.

BORSA İSTANBUL GÜNÜ KAYIPLA TAMAMLADI

Yurt içinde Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dün yüzde 1,25 değer kaybederek 10.965,93 puandan kapandı.

VİOP'ta BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat ise akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,02 geriledi.

Dolar/TL, önceki günü yüzde 0,07 artışla 50,6243 seviyesinden tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yüzde 0,1 yükselişle 50,6690 seviyesinde işlem gördü.

Yurt içinde fonlara ilişkin gelişmeler de takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen 11. Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda, Sermaye Piyasası Kanunu'nda değişiklik öngören kanuni düzenleme taslağının hazırlık çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

Fon tasfiyesinde 1 milyon liraya kadar ara ödeme süreçlerinin son kısım ödemelerinin cuma günü tamamlanması hedefleniyor.

Analistler, yurt içinde bugün veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak büyüme, kişisel gelirler ve harcamalar verilerinin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.700 puan destek, 11.100 ve 11.200 puan ise direnç seviyeleri olarak öne çıkıyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Almanya, 3. çeyrek Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH)

15.00 ABD, haftalık mortgage başvuruları

16.30 ABD, ekim ayı kişisel tüketim harcamaları

16.30 ABD, ekim ayı kişisel gelirler ve harcamalar

16.30 ABD, 3. çeyrek Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH)

16.30 ABD, 3. çeyrek kişisel tüketim harcamaları

16.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

16.30 ABD, ekim ayı dayanıklı mal siparişleri

16.30 ABD, ekim ayı inşaat izinleri

17.15 İngiltere'de BoE Başkanı Bailey'in konuşması

18.00 ABD, ekim ayı yeni konut satışları

22.00 ABD, Fed'in bej kitap raporu