Küresel piyasalarda savaş molası! Gözler Fed faiz kararı ve bilançolarda...

Küresel piyasalar yeni haftaya pozitif bir başlangıç yaptı. ABD ve İran'ın karşılıklı saldırılara ara vermesi ve diplomatik çözüm ihtimalinin güçlenmesi, geçen hafta jeopolitik risklerle baskılanan piyasalarda havayı değiştirdi.

Geçen hafta Orta Doğu'daki çatışmalar, ABD'nin tarife politikaları ve yapay zeka yatırımlarının sürdürülebilirliğine yönelik değerlendirmeler küresel piyasalarda karışık bir seyre neden olmuştu. Yeni haftada ise jeopolitik tansiyonun düşmesiyle risk iştahı yeniden güçlendi.

Axios'a konuşan ve isimleri açıklanmayan iki kaynak, ABD Başkanı Donald Trump'ın cuma günü İran'a yönelik daha fazla saldırı planına onay vermediğini iddia etti.

İran Ordusu Sözcüsü Muhammed Ekreminiya da ABD saldırılarının son iki gecedir durduğunu, buna bağlı olarak İran'ın misillemelerinin de sona erdiğini söyledi.

PETROLDE YÜZDE 5'E YAKIN DÜŞÜŞ

ABD ve İran'dan gelen açıklamalar petrol piyasasındaki savaş priminin hızla gerilemesini beraberinde getirdi. Eylül vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 4,8 düşüşle 92,2 dolara geriledi.

Petrol fiyatlarındaki düşüşün küresel enflasyon üzerindeki baskıyı azaltabileceği beklentisi ve tahvil faizlerindeki gerileme de piyasalardaki risk iştahını destekledi.

Buna karşılık Yemen'deki İran destekli Husilerin hafta sonu Suudi Arabistan'ın Yenbu ve Cazan bölgelerinde bulunan Aramco tesislerini füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alması, Orta Doğu'daki risklerin tamamen ortadan kalkmadığını gösterdi.

ALTIN 4 BİN 90 DOLARA YÜKSELDİ

Orta Doğu'daki gerilimin azalmasıyla ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 4 baz puan gerileyerek yüzde 4,64'e indi. Dolar endeksi de yüzde 0,3 düşüşle 101,1 seviyesinde seyretti.

Petroldeki sert düşüşün aksine değerli metallerde yukarı yönlü hareket izlendi. Ons altın yüzde 0,9 yükselişle 4 bin 90 dolardan işlem gördü.

PİYASALARIN GÖZÜ FED'İN FAİZ KARARINDA

Jeopolitik gelişmelerin yanı sıra bu hafta piyasaların en önemli gündem maddelerinden biri ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı olacak. Fed'in politika faizinde değişikliğe gitmesi beklenmezken, karar metnindeki ekonomik görünüme ilişkin değerlendirmeler yakından izlenecek.

Fed Başkanı Kevin Warsh'un para politikası duruşu ve Fed görev gruplarının çalışmalarına ilişkin vereceği mesajlar da yatırımcıların odağında bulunuyor.

ABD'de açıklanan öncü verilere göre imalat sanayi PMI temmuzda 53,8'e gerileyerek dört ayın en düşük seviyesini gördü. Hizmet sektörü PMI ise 53,6 ile sekiz ayın en yüksek seviyesine çıktı.

TRUMP'TAN AB'YE YENİ TARİFE RESTİ

Piyasaların takip ettiği bir başka risk başlığı ise ABD'nin ticaret politikaları oldu. Trump, Avrupa Birliği'nin Amerikan teknoloji şirketlerine verdiği para cezalarını eleştirerek AB'ye karşı 301. Bölüm kapsamında soruşturma başlatılacağını ve tarife uygulanabileceğini bildirdi.

AB'nin "büyük Amerikan şirketlerini hedef aldığını" savunan Trump; Apple, Meta ve Amazon'a verilen cezaların ardından Google'ın da 1 milyar dolarlık yeni cezaya çarptırıldığını hatırlattı.

Trump, Google'ın AB kaynaklı toplam cezalarının 18 milyar doların üzerine çıktığını belirterek söz konusu uygulamaları "yasa dışı ve son derece ayrımcı" olarak nitelendirdi.

WALL STREET'TE GÖZLER TEKNOLOJİ DEVLERİNDE

New York borsası cuma gününü karışık tamamladı. Dow Jones endeksi yüzde 0,46, S&P 500 yüzde 0,05 yükselirken Nasdaq yüzde 0,64 değer kaybetti. Yeni haftada ABD endeks vadeli kontratları ise pozitif seyrediyor.

Intel'in ikinci çeyrek geliri yıllık bazda yüzde 25 artmasına rağmen şirket hisseleri yüzde 7,9 değer kaybetti. Şirket, üçüncü çeyrek gelirinin 15,8 milyar ile 16,8 milyar dolar arasında gerçekleşmesini bekliyor.

Alphabet, Tesla, IBM ve Intel'in ardından bu hafta Microsoft, Meta, Amazon ve Apple'ın açıklayacağı finansal sonuçlar yakından takip edilecek.

AVRUPA BORSALARINDA POZİTİF HAVA

Avrupa borsalarında da şirket bilançolarının büyük bölümünün beklentileri aşması ve ekonomik aktivite göstergelerindeki iyileşmeyle pozitif seyir öne çıktı.

Cuma günü Almanya'da DAX 40 yüzde 1,36, İtalya'da FTSE MIB 30 yüzde 0,95, İngiltere'de FTSE 100 yüzde 0,91 ve Fransa'da CAC 40 yüzde 0,88 değer kazandı.

Avro Bölgesi bileşik PMI dört ay sonra ilk kez yükselerek 51,9'a çıktı. Bölgenin hizmet sektörü PMI'ı 51,6, imalat PMI'ı ise 52 seviyesinde gerçekleşti.

Bu hafta Avrupa'da İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararı takip edilecek. Bankanın yüzde 3,75 seviyesindeki politika faizini sabit bırakması bekleniyor.

ASYA BORSALARI YENİ HAFTAYA YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Asya piyasalarında da risk iştahındaki toparlanmanın etkileri görüldü. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 yüzde 0,3, Güney Kore'de Kospi yüzde 0,2, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 ve Hong Kong'da Hang Seng yüzde 0,8 yükseldi.

Çinli çip üreticisi CXMT'nin hisseleri Şanghay borsasındaki ilk işlem gününde yüzde 500'ün üzerinde değer kazanırken, Çin'in haziran ayı sanayi karları yıllık bazda yüzde 15,1 arttı.

Güney Koreli internet ve bulut hizmetleri şirketi Naver'in hisseleri ise Nvidia'nın şirkete 1 milyar dolarlık yatırım yapacağına ilişkin haberlerin ardından yüzde 10 yükseldi.

Bu hafta Asya'da Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faiz kararı da izlenecek. BoJ'un yüzde 1 seviyesindeki politika faizini değiştirmemesi bekleniyor.

BIST 100'DE 14 BİN PUAN TAKİP EDİLECEK

Yurt içinde Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi cuma gününü yüzde 0,95 kayıpla 13.943,87 puandan tamamladı. VİOP'ta BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat ise akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,05 geriledi.

Dolar/TL cuma gününü yüzde 0,1 yükselişle 47,3330 seviyesinden tamamlarken, yeni haftanın ilk işlem gününde bankalararası piyasanın açılışında 47,3560 seviyesinde işlem gördü.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's ise Türkiye'nin kredi notuyla ilgili yeni bir karar açıklamadı ve ülkeye ilişkin periyodik incelemesini tamamladığını bildirdi.

Analistler teknik açıdan BIST 100'de 13.800 ve 13.700 puanı destek, 14.100 ve 14.200 puanı ise direnç seviyeleri olarak takip ediyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

11.00 Almanya, temmuz ayı Ifo iş dünyası güven endeksi

15.30 ABD, haziran ayı dayanıklı mal siparişleri

17.30 ABD, temmuz ayı Dallas Fed imalat sanayi endeksi