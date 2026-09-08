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Avrupa borsaları negatif seyrediyor

Avrupa borsaları, Orta Doğu'daki jeopolitik riskler ve artan enerji maliyetlerinin etkisiyle negatif seyrediyor.

Avrupa borsaları negatif seyrediyor
AA AA

Oluşturma Tarihi 08 Eylül 2026 11:07

Hürmüz Boğazı'nda güvenli gemi trafiğinin sağlanmasına yönelik anlaşmada sona yaklaşıldığına ilişkin açıklamalar gündemde yer tutarken, bölgede geçmiş dönemlerde olduğu gibi iyimser havanın kısa sürede değişebileceği ihtimali, yatırımcıların nihai bir anlaşmaya kadar temkinli hareket etmesine neden oluyor.

Söz konusu anlaşmaya yönelik olumlu haber akışına karşın, petrol şirketi Saudi Aramco'nun Cizan petrol tesislerinin vurulduğu yönündeki gelişmelerin ardından petrol fiyatlarının yükselmesi dikkati çekiyor.

Analistler, enerji maliyetlerinin gerilememesi nedeniyle enflasyon risklerinin varlığını koruduğunu belirterek bu çerçevede küresel merkez bankalarının şahin tutumunun devam edebileceğini söyledi.

Enerji arzına yönelik endişelerin tam olarak giderilmemesi nedeniyle petrol fiyatları güçlü kalmaya devam ediyor. Dün yüzde 0,8 artışla 97 dolara çıkan kasım vadeli Brent petrolün varil fiyatı, yeni günde de yüzde 1,75 yükselişle 98,7 dolarda seyrediyor.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da ihracat aylık yüzde 0,8 ile beklentilerin aksine düşüş kaydederken ülkenin dış satımı ocak ayından bu yana ilk defa azaldı. İthalat ise aylık yüzde 5,7 gerileyerek beklentilerin üzerinde düşüş gösterdi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Grönland'da dijital bağlantı, temiz enerji ve kritik ham madde alanlarını desteklemek üzere 200 milyon avroluk yatırım paketini duyurdu.

Ayrıca AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Almanya için Alternatif (AfD) partisinin Saksonya-Anhalt eyalet seçimlerini kazanmasını, Rusya kaynaklı olduğu öne sürülen Avrupa'ya yönelik hibrit saldırı tehditlerine "gözlerini kapatan kesimlerin zemin kazanması" olarak değerlendirdi.

Söz konusu gelişmelerle Avrupa piyasalarında saat 10.50 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 azalışla 648 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 azalışla 10.817 puanda seyrediyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 25.928 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 51.977 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 kayıpla 8.281 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,5 azalışla 19.915 puanda bulunuyor.

Analistler, günün geri kalanında Avro Bölgesi'nde veri gündeminin sakin olacağını belirtti.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#ALMANYA #ORTA DOĞU #AVRO BÖLGESİ #AVRUPA BİRLİĞİ

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