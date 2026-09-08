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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat güne yüzde 0,20 yükselişle 17.400,00 puandan başladı.

VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
AA AA

Oluşturma Tarihi 08 Eylül 2026 09:31

Dün alış ağırlıklı seyreden ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,84 artışla 17.365,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında da yüzde 0,20 artarak 17.400,00 puandan işlem gördü.

Ekim vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,20 artarak 17.400,00 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalar, Orta Doğu'daki jeopolitik risklerin gölgesinde karışık seyrediyor

Analistler, bugün yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin sakin olacağını belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 17.500 ve 17.600 puanın direnç, 17.200 ve 17.300 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#ORTA DOĞU #BORSA İSTANBUL VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI #BIST 30 #VİOP #BORSA

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