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Çin'in ihracatı ağustosta arttı

Çin'in ihracatı, Orta Doğu'da çatışmanın küresel ekonomi üzerindeki etkilerine rağmen ağustosta yüzde 25 artarak güçlü ivmesini sürdürdü.

Çin’in ihracatı ağustosta arttı
AA AA

Oluşturma Tarihi 08 Eylül 2026 15:57

Çin Gümrükler Genel İdaresi, Ağustos 2026 ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre ülkenin ihracatı ağustosta, yıllık bazda yüzde 25 artışla 401,4 milyar dolara, ithalatı ise yüzde 28,2 artışla 282,3 milyar dolara yükseldi.

Ağustosta 119 milyar dolara çıkan dış ticaret fazlası, temmuzdaki 112,5 milyar dolarlık fazlaya kıyasla belirgin artış kaydetti. Çin'in dış ticaret fazlası 4 aydır 100 milyar doların üzerinde seyrediyor.

Geçen ay Çin'in en büyük ticaret ortaklarından ABD'ye ihracatı yüzde 34,4, Güneydoğu Asya Uluslar Birliğine (ASEAN) yüzde 30,2 ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yüzde 6,6 arttı.

Çin'in ihracatı ocak ve şubat aylarında yüzde 21,8 artışla yıla iyi bir başlangıç yapmasının ardından, Orta Doğu'da başlayan savaşın ilk etkilerinin hissedildiği mart ayında yüzde 2,5 artışla yavaşlama işareti vermiş, ardından nisan ayında yüzde 14,1 artışla güçlü bir toparlanma göstermişti. Ülkenin ihracatı mayısta yüzde 19,4, haziranda yüzde 27 ve temmuzda yüzde 23,9 artışla güçlü ivmesini sürdürmüştü.

İTHALATTAKİ ARTIŞ DA SÜRÜYOR

Ülkenin ithalatı da yıl başından bu yana artıyor. İthalattaki artışta küresel enerji ve ham madde fiyatlarındaki yükselişin etkisi görülüyor.

Çin'in ithalatı yılın ilk iki ayında yıllık yüzde 19,8 arttıktan sonra, savaşın etkilerinin görülmesinden itibaren martta yüzde 27,8, nisanda yüzde 25,3, mayısta yüzde 24,3, haziranda yüzde 36 ve temmuzda yüzde 27,5 artış kaydetmişti.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#ORTA DOĞU #ÇİN #AVRUPA BİRLİĞİ #İHRACAT #ABD

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