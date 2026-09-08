Asya borsaları negatif seyrediyor

Küresel piyasalar, Orta Doğu'daki jeopolitik risklerin gölgesinde Japonya ve Çin'de açıklanan makroekonomik verilerden alınan sinyallerle karışık seyrediyor.

Asya tarafında da teknoloji şirketlerindeki yükselişlere karşın, devam eden jeopolitik gerilimler ve petrol fiyatlarındaki yükselişlerin etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izleniyor.

Söz konusu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,58 azalışla 6.954 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,69 değer kaybıyla 65.278 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 artışla 3.934 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 düşüşle 25.287 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi ise önceki kapanışın yüzde 0,6 altında 75.970 puan seviyesinde bulunuyor.

Japonya'da nihai büyümenin ilk tahminlerin üzerinde gerçekleşmesi ve reel ücretlerdeki artış, Japonya Merkez Bankasına (BoJ) yönelik sıkılaşma beklentilerini desteklerken Çin'in ağustos ayına ilişkin ihracat ve ithalat verileri güçlü dış ticaret görünümüne işaret ediyor.

Japonya ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 1,4 ile öncü tahminlerin üzerinde büyüdü. Ülkede cari işlemler dengesi temmuzda yaklaşık 2,99 trilyon yen (yaklaşık 19,5 milyar dolar) fazla verdi.

Çin'in ağustos 2026 dönemi dış ticaret fazlası, piyasa beklentilerine paralel olarak 119,09 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde ülkenin ihracatı yıllık bazda yüzde 25, aylık bazda ise yüzde 28,2 artış kaydetti.

Bu arada Japonya'da kura müdahale söylemlerinin arttığı dönemde dolar/yen paritesi 152,89'a gerileyerek 18 Şubat'tan bu yana en düşük seviyesine indi. Analistler, yenin dolar karşısında değer kazanmasının dolar endeksinde gevşemeye katkı sağladığını belirterek söz konusu durumun varlık fiyatlarında oynaklığın artmasına neden olabileceğini kaydetti.

GÜNEY KORE, ABD VE JAPONYA ARASINDA "FREEDOM EDGE" ORTAK ASKERİ TATBİKATI BAŞLADI

Jeopolitik tarafta ise Japonya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, dün ülkenin güneyindeki Nagazaki ve Okinawa açıklarında Çin'e ait "Y9" tipi istihbarat uçaklarının uçtuğu belirtildi.

Açıklamada, buna karşı Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetlerine (ASDF) ait savaş uçaklarının "önleme uçuşu yapmak için bölgede havalandırıldığı" aktarıldı.

Diğer yandan, Güney Kore, ABD ve Japonya arasında 5 gün sürecek "Freedom Edge" ortak askeri tatbikatı başladı.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından askeri tatbikata ilişkin yapılan açıklamada, üç ülkenin deniz, hava ve siber dahil çeşitli alanlarda operasyonel yeteneklerini ve ortak müdahale kapasitelerini geliştirmek için bu tatbikatı düzenlediği belirtilerek tatbikata üç ülkenin silahlı kuvvetlerine ait önemli deniz ve hava unsurlarının katılacağı bildirildi.

Açıklamada, 5 gün sürecek tatbikatın Kuzey Kore'nin "nükleer ve füze tehditlerine karşı" üç ülkenin caydırıcılık ve müdahale kapasitelerini güçlendirmeyi hedeflediği vurgulandı.