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Altının kilogram fiyatı 6 milyon 847 bin lira

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 847 bin liraya yükseldi.

Altının kilogram fiyatı 6 milyon 847 bin lira
AA AA

Oluşturma Tarihi 08 Eylül 2026 17:07

Son Güncelleme Tarihi 08 Eylül 2026 17:08

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 816 bin 7 lira, en yüksek 6 milyon 847 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,4 yükselişle 6 milyon 847 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 820 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 113 milyon 141 bin 717,91 lira, işlem miktarı ise 455,71 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 3 milyar 114 milyon 275 bin 747,47 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Uğuras Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler ve DenizBank olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 6.820.000,00 4.385,00
En Düşük 6.816.007,00 4.385,65
En Yüksek 6.847.000,00 4.406,00
Kapanış 6.847.000,00 4.395,00
Ağırlıklı Ortalama 6.832.386,71 4.392,33
Toplam İşlem Hacmi (TL) 3.113.141.717,91
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 455,71
Toplam İşlem Adedi 74

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