Tahvil yatırımcıları Fed’in faiz indirimine hazırlanıyor! Piyasalarda beklenti değişti

ABD ekonomisine ilişkin son veriler, Fed'in faiz politikasına yönelik piyasa beklentilerinde değişime yol açtı. Enflasyon ve tüketici talebindeki zayıflama sinyallerinin ardından yatırımcılar, ABD Merkez Bankası'nın yılın geri kalanında faiz artırma ihtimalini yeniden değerlendirmeye başladı.

Bu gelişmeler tahvil opsiyon piyasasında da kendini gösterdi. Yatırımcılar, Fed'in 2027 yılında faiz indirmesi ihtimaline karşı korunma amaçlı pozisyonlara yönelirken, uzun vadeli ABD Hazine tahvillerinde ise farklı bir fiyatlama öne çıkıyor. Uzun vadeli tahvil getirileri, yüksek enflasyonun daha uzun süre devam edebileceği endişesiyle son yılların yüksek seviyelerinde seyrediyor.

FED'İN FAİZ ARTIŞI BEKLENTİSİ ZAYIFLADI

Piyasalardaki beklenti değişiminde son dönemde açıklanan ekonomik veriler etkili oldu. Temmuz ayında enflasyonun ve tüketici talebinin zayıflaması, 16 Eylül'deki Fed toplantısında faiz artırımı ihtimalinin gerilemesine neden oldu.

ABD'de tarım dışı istihdamın temmuz ayında beklentilerin aksine 23 bin kişi azalması da dikkat çekti. Bunun ardından açıklanan verilerde perakende satışların bir yılı aşkın sürenin en sert düşüşünü kaydetmesi ve tüketici güvenindeki zayıflama, ekonomideki yavaşlama endişelerini artırdı.

OPSİYON PİYASASINDA YENİ POZİSYONLAR

Faiz beklentilerindeki değişim, swap piyasasıyla bağlantılı opsiyon işlemlerine de yansıdı. Yatırımcıların, önümüzdeki dönemde fiyatlanan faiz artışlarının boyutunun azalacağı yönünde pozisyon aldığı görülüyor. Bazı işlemlerde ise gelecek yılın ortasına kadar faiz indirimi ihtimaline karşı korunma öne çıkıyor.

Constitution Capital faiz masası başkanı Jeff Schuh, son dönemde faiz artışı beklentisine dayalı pozisyonların kapatıldığına dikkat çekerek piyasada faiz artışına yönelik endişelerin azaldığını belirtti.

Schuh, eylül ayında faiz artışı ihtimalinin iki hafta önce yüzde 68 seviyesinde bulunduğunu, geçen hafta ise yaklaşık yarı yarıya gerilediğini ifade etti. Bunun, zayıf istihdam ve TÜFE verilerinin piyasa beklentileri üzerindeki etkisini ortaya koyduğunu söyledi.