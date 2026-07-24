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Rusya'dan Ermenistan'a süt ambargosu kararı

Rusya, Ermenistan'dan süt ve süt ürünleri ithalatını 27 Temmuz'dan itibaren durdurma kararı aldı.

Rusya’dan Ermenistan’a süt ambargosu kararı
AA

Oluşturma Tarihi 24 Temmuz 2026 13:14

Rusya Federal Bitki Sağlığı Denetim Servisinden yapılan açıklamada, Kurumun 14-21 Temmuz tarihlerinde Ermenistan'daki süt işleme tesislerinde inceleme yaptığı belirtildi.

Denetimlerde çeşitli ihlaller belirlendiği, Ermenistan'dan süt ürünleri ithalatının 27 Temmuz'dan itibaren durdurulmasına karar verildiği ifade edildi.

Rusya, son dönemde Ermenistan'dan balık ürünleri, çiçek, sebze ve meyve ithalatını durdurmuş, iki ülke yetkilileri karşılıklı eleştirilerde bulunmuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan'ın Avrupa Birliği'ne girmesi halinde Rus pazarına gönderdiği ürünler için Avrasya Ekonomik Birliği standartlarının geçerli olmayacağını ifade etmişti.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

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