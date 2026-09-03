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Borsa günün ilk yarısında değer kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,06 değer kaybederek 13.902,22 puana geriledi.

Borsa günün ilk yarısında değer kaybetti
AA AA

Oluşturma Tarihi 03 Eylül 2026 13:20

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 148,34 puan ve yüzde 1,06 azalışla 13.902,22 puana geriledi.

Toplam işlem hacmi 89,3 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,15, holding endeksi yüzde 0,14 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,15 ile bankacılık, en fazla kaybettiren ise yüzde 4,35 ile bilişim oldu.

Borsa istanbul'da BIST 100 endeksi genele yayılan satışların etkisiyle günün ilk yarısını negatif bir seyirle tamamladı.

Yurt içinde açıklanan verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 1,84, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,57 artış gösterdi. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 31,51, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 27,95 olarak kayıtlara geçti.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de dış ticaret dengesi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.800 ve 13.700 puanın destek, 14.000 ve 14.100 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
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