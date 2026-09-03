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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları arttı

ABD'de ilk kez işsizlik maaşına başvuranların sayısı 29 Ağustos ile biten haftada 206 bine çıkarak piyasa beklentisinin hafif üzerinde gerçekleşti.

ABD’de işsizlik maaşı başvuruları arttı
AA AA

Oluşturma Tarihi 03 Eylül 2026 15:50

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusu yapanların sayısı 29 Ağustos ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 2 bin kişi artarak 206 bine ulaştı.

Piyasa beklentisi, işsizlik maaşı başvuru sayısının bu dönemde 205 bin olması yönündeydi.

İşsizlik maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi 203 binden 204 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı da 1500 artışla 207 bin 250'ye çıktı.

Devam eden işsizlik maaşı başvurularının sayısı ise 22 Ağustos ile biten haftada önceki haftaya göre 8 bin artışla 1 milyon 779 bine yükseldi.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#ABD #ABD ÇALIŞMA BAKANLIĞI #İŞSİZLİK

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