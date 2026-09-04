ABD’den İran açıklaması: AB, ‘Ekonomik Tecrit Operasyonu’na katıldı

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 Ağustos'ta duyurduğu İran'a yönelik 'Ekonomik Tecrit Operasyonu' ile ilgili açıklamada bulundu. Bessent, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa Birliği, İran'a yönelik 'Ekonomik Tecrit Operasyonu'na resmen katıldı. Avrupa Birliği'nin bu konudaki kararlı tutumunu ve erken adım atmasını memnuniyetle karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yaptırımların İran'ın nükleer faaliyetlerini, silah programını ve bölgedeki vekillerini küresel finans sistemini kullanarak finanse etmesini engellemeyi amaçladığının kaydeden Bessent, "Dünya, İran rejimine net bir mesaj gönderiyor: İran'ın son finansal can damarı da kesilene kadar durmayacağız" değerlendirmesinde bulundu.