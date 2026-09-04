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Asya borsaları pozitif seyrediyor

Asya borsaları, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırımına gideceğine yönelik öngörülerin azalması ve teknoloji hisselerindeki yükselişlerin etkisiyle Çin hariç pozitif seyrediyor.

Asya borsaları pozitif seyrediyor
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Oluşturma Tarihi 04 Eylül 2026 09:54

Küresel piyasalar, Fed'in faiz artırımına gideceğine yönelik öngörülerin azalması ve tahvil faizlerindeki hafif gerilemenin etkisiyle pozitif seyrederken, gözler bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisine çevrildi.

Jeopolitik gelişmeler, ABD'deki ekonomik veriler ile ekonomi yönetiminden gelen açıklamalar piyasaların yönü üzerinde etkili oluyor.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller'ın ekonomik verilerin enflasyon baskılarının hafiflediğini teyit etmesi halinde bu ayki para politikası toplantısında faiz oranlarının sabit tutulmasını destekleyebileceğine işaret etmesi, Fed'in faiz artırımına gideceğine ilişkin öngörülerin zayıflamasını sağladı.

Fed'in eylül ayında faiz artırımına gideceğine yönelik öngörüler yüzde 70 seviyelerinden yüzde 50 seviyelerine kadar geriledi.

Asya borsaları da teknoloji hisselerindeki yükselişlerin etkisiyle pozitif seyrediyor. Fed'e ilişkin faiz artırım beklentilerinin gerilemesi teknoloji hisselerini pozitif etkiliyor.

Japonya borsasında işlem gören Softbank Group'un hisseleri yüzde 11,7, Güney Kore borsasında işlem gören SK Hynix'in hisseleri yüzde 3, Samsung Electronics'in hisseleri yüzde 2,4, Hong Kong borsasında işlem gören Baidu'nun hisseleri yüzde 4,3 değer kazandı.

Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) faiz artırımına gideceğine yönelik öngörülerin güç kazanmasıyla 155,3 seviyesine gerileyerek bir ayın en düşük seviyesini gören dolar/yen paritesi 156 seviyesinin üzerinde dengelendi.

Diğer taraftan Pekin yönetimi, ABD'nin, "İran'la bağlantılı oldukları" gerekçesiyle Çin vatandaşlarına ve şirketlerine getirdiği yaptırımları kaldırma çağrısında bulundu.

Söz konusu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,74 artışla 6.694 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,28 değer kazancıyla 65.034 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 azalışla 3.938 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2 yükselişle 25.710 puan, Hindistan'da Sensex endeksi ise önceki kapanışın yüzde 0,9 üstünde 76.834 puan seviyesinde bulunuyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#GÜNEY KORE #ABD MERKEZ BANKASI #JAPONYA MERKEZ BANKASI #NİKKEİ 225 #ASYA BORSALARI

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