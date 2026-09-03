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Almanya'da iş ilanları 6 yılın en alt seviyesinde! İş bulmak zorlaşıyor

Almanya'da açık iş pozisyonu sayısı, bu yılın ikinci çeyreğinde son altı yılın en düşük seviyesine gerileyerek istihdam piyasasındaki durgunluğun derinleştiğini ortaya koydu.

Almanya’da iş ilanları 6 yılın en alt seviyesinde! İş bulmak zorlaşıyor
AA AA

Oluşturma Tarihi 03 Eylül 2026 16:22

Alman İş Piyasası ve Meslek Araştırmaları Enstitüsü (IAB), 2026 yılı ikinci çeyrek İş Açığı Anketi sonuçlarını açıkladı.

Rapora göre ülkede personel talebi son altı yılın en düşük seviyesine gerilerken yapılan her 4 iş başvurusundan 3'ü şirketler tarafından yetersiz bulundu.

Buna göre, ülkedeki açık iş ilanı sayısı ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 11 (yaklaşık 129 bin 800 ) azalarak 1 milyon sınırına geriledi.

İstihdam talebindeki düşüş, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 3 (35 bin) oldu. İkinci çeyrek itibarıyla mevcut açık iş pozisyonlarının 820 bin 400'ü ülkenin batı eyaletlerinde, 203 bini ise doğu eyaletlerinde kayıtlara geçti.

IAB İş Gücü Piyasası Uzmanı Alexander Kubis, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "2020 yılındaki Kovid-19 pandemisi dönemindeki karantinalar istisna tutulduğunda, Almanya'da iş gücü talebi 2016 yılından bu yana hiç bu kadar düşük bir seviyeye gerilememişti." ifadesini kullandı.

Kubis, personel talebindeki bu zayıflamanın temel nedenleri olarak küresel ölçekteki çatışmaları ve Almanya ekonomisinin iç yapısında kronikleşen yapısal problemleri gösterdi.

İŞ BULMAK ZORLAŞIYOR, REKABET ARTIYOR

İstihdam piyasasındaki daralma, iş arayanlar arasındaki rekabeti de ciddi şekilde artırdı. Ülke genelinde ilan edilen her 100 açık pozisyon için kayıtlı işsiz sayısı ortalama 291'e yükseldi. Bu veri, bir önceki çeyreğe göre 27, geçen yılın aynı dönemine göre ise 14 kişilik artış anlamına geliyor.

İşsizlerin açık iş pozisyonlarına oranı bölgesel olarak incelendiğinde, doğu ve batı eyaletleri arasındaki makas dikkati çekiyor.

Her 100 açık iş ilanı başına düşen işsiz sayısı Doğu Almanya'da 339 seviyesindeyken, Batı Almanya'da 279 olarak kaydedildi. Uzmanlar, bu oranın yükselmesinin işverenlerin personel bulmasını kolaylaştırırken, işsizlerin yeni bir iş bulmasını ise zorlaştırdığına işaret ediyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#ALMANYA #İŞSİZLİK

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