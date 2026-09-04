CANLI BORSA
Anasayfa Borsa VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat güne yüzde 0,10 yükselişle 16.950,00 puandan başladı.

VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
AA AA

Oluşturma Tarihi 04 Eylül 2026 09:37

Dün satış ağırlıklı seyreden ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,66 azalışla 16.933,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında ise kayıplarını genişleterek 16.941,00 puandan işlem gördü.

Ekim vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,10 artarak 16.950,00 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırımına gideceğine yönelik öngörülerin azalması ve tahvil faizlerindeki hafif gerilemenin etkisiyle pozitif seyrederken, gözler bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisine çevrildi.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kurunun, yurt dışında ise ABD'de istihdam verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 17.000 ve 17.100 puanın direnç, 16.800 ve 16.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#BORSA İSTANBUL VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI #BIST 30 #FED #ABD MERKEZ BANKASI #VİOP

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
AltÄ±n FiyatlarÄ±
Altï¿½n kï¿½lï¿½eleri ve grafik
GÃ¼mÃ¼ÅŸ FiyatlarÄ±
İlginizi Çekebilir
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 03 Eylül 2026 09:35
ABD’nin ticari ham petrol stokları 4,5 milyon varil azaldı ABD'nin ticari ham petrol stokları 4,5 milyon varil azaldı 03 Eylül 2026 09:23
Küresel piyasalarda risk iştahı arttı Küresel piyasalarda risk iştahı arttı 03 Eylül 2026 09:09
Altının kilogram fiyatı belli oldu Altının kilogram fiyatı belli oldu 02 Eylül 2026 16:31
Borsa günün ilk yarısında değer kaybetti Borsa günün ilk yarısında değer kaybetti 02 Eylül 2026 13:13
ABD’de motorin fiyatı kritik eşiğe yaklaştı: Nisan zirvesine göz kırpıyor ABD’de motorin fiyatı kritik eşiğe yaklaştı: Nisan zirvesine göz kırpıyor 02 Eylül 2026 12:58
Avrupa borsaları negatif seyrediyor Avrupa borsaları negatif seyrediyor 02 Eylül 2026 11:35
BIST 100’de düşüş yüzde 2’yi aştı: Açığa satışta yukarı adım kuralı uygulanacak BIST 100'de düşüş yüzde 2'yi aştı: Açığa satışta yukarı adım kuralı uygulanacak 02 Eylül 2026 11:34
Rusya, tahıl ihracat vergisini 2026 sonuna kadar sıfırladı Rusya, tahıl ihracat vergisini 2026 sonuna kadar sıfırladı 02 Eylül 2026 11:23
Avrupa’da doğal gaz fiyatları 73,88 avroya yükseldi Avrupa'da doğal gaz fiyatları 73,88 avroya yükseldi 02 Eylül 2026 10:46
Borsa güne düşüşle başladı Borsa güne düşüşle başladı 02 Eylül 2026 10:00
Asya borsaları negatif seyrediyor Asya borsaları negatif seyrediyor 02 Eylül 2026 09:55
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.993,2800 Değişim 163,13 Son veri saati:
Düşük 13903,59 Yüksek 14066,72
Açılış
48,4472 Değişim 0,1196 Son veri saati:
Düşük 48,3304 Yüksek 48,45
Açılış
56,3079 Değişim 0,1057 Son veri saati:
Düşük 56,2846 Yüksek 56,3903
Açılış
6.972,5130 Değişim 47,634 Son veri saati:
Düşük 6947,072 Yüksek 6994,706
Açılış
104,4406 Değişim 1,4119 Son veri saati:
Düşük 103,2898 Yüksek 104,7017
Açılış
BİST En Aktif Hisseler