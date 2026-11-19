Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, ABD'ye yönelik periyodik kredi değerlendirmesini tamamladı. Kuruluş, ülkenin kredi notunu Aa1 seviyesinde tutarken, artan kamu borcu ve faiz maliyetlerinin mali görünüm üzerindeki baskısına dikkat çekti.

Moody's'in açıklamasında, ABD'nin ekonomik büyüklüğü, güçlü kurumları, doların küresel rezerv para birimi konumu ve Hazine tahvili piyasasının uluslararası finans sistemindeki merkezi rolünün ülkenin kredi profilini desteklediği belirtildi. Buna karşın kamu borcundaki yükselişin ve artan faiz ödemelerinin mali gücü son yıllarda önemli ölçüde zayıflattığı vurgulandı.

ABD'NİN BÜTÇE AÇIĞI 2 TRİLYON DOLARA ULAŞTI

Moody's verilerine göre ABD'nin 2026 mali yılında bütçe açığının 2 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Bu tutar, ülkenin gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) yaklaşık yüzde 6,2'sine karşılık geliyor. Söz konusu oran 2025 mali yılında yüzde 5,8 seviyesindeydi.

Kamu harcamalarının gelirlerden yaklaşık iki kat daha hızlı arttığına işaret eden kuruluş, sosyal harcamalar ve yükselen faiz maliyetlerinin bütçe üzerindeki baskıyı artırdığını bildirdi.

Kamu tarafından tutulan federal borcun ise 31,8 trilyon dolara, yani GSYH'nin yaklaşık yüzde 100'üne ulaştığı belirtildi. Net faiz ödemelerinin federal gelirler içindeki payı da yüzde 19,5'e yükseldi.

FAİZ ÖDEMELERİNİN PAYI 2036'DA YÜZDE 29'A ÇIKABİLİR

Moody's, mevcut mali politikaların devam etmesi halinde bütçe açıklarının önümüzdeki 10 yıl boyunca GSYH'nin yüzde 6'sının üzerinde kalabileceğini öngörüyor.

Eski borçların daha yüksek faiz oranlarıyla yeniden finanse edilmesi ve artan borçlanma ihtiyacının maliyetleri yükseltmesi bekleniyor. Kuruluş, 2036 yılına kadar net faiz ödemelerinin federal gelirlerin yaklaşık yüzde 29'una ulaşabileceği uyarısında bulundu.

Geçen yıl yapılan vergi düzenlemeleri ve tarife gelirlerindeki düşüşün de bütçe dengesini iyileştirmek için kullanılabilecek kaynakları sınırladığı ifade edildi.

ABD EKONOMİSİNDE BÜYÜME HIZ KESECEK

Moody's, ABD ekonomisinin 2026 yılında yüzde 2,3 büyümesini, 2027 ve 2028 yıllarında ise büyüme oranının yüzde 2 seviyesine gerilemesini bekliyor.

Yapay zeka altyapısına yönelik yatırımların kısa vadede ekonomik büyümeyi desteklediği, uzun vadede ise verimlilik artışı sağlayabileceği belirtildi. Ancak bu katkının boyutuna ilişkin belirsizliklerin sürdüğü kaydedildi.

Yüksek faiz oranları, enerji maliyetleri ve yapay zeka yatırımlarındaki olası normalleşmenin ekonomik büyümeyi yavaşlatabilecek unsurlar arasında olduğu vurgulandı.

MOODY'S'TEN KREDİ NOTU İÇİN MALİ REFORM VURGUSU

Kuruluş, ABD'nin kredi notunu Aa1, görünümünü ise durağan seviyede bıraktı. Ülkenin güçlü ekonomik yapısı, derin sermaye piyasaları ve doların küresel rezerv para birimi olmasının kredi dayanıklılığını desteklediği belirtildi.

Bununla birlikte artan borç yükü, azalan borç ödeme kapasitesi ve siyasi kutuplaşmanın mali sorunların çözümünü zorlaştırdığı ifade edildi.

Moody's'e göre hükümet gelirlerini artıracak veya harcamaları azaltacak kapsamlı mali reformlar, borç yükündeki bozulmayı tersine çevirerek kredi notunu olumlu etkileyebilir. Buna karşılık mali göstergelerin beklenenden daha hızlı bozulması veya kurumsal yapının zayıflaması not üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturabilir.