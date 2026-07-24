Lagarde’dan enerji şoku ve enflasyon uyarısı: ECB faizleri sabit tuttu

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, ECB'nin bugün 3 temel politika faizini sabit tutmasının ardından düzenlediği basın toplantısında, bankanın politika faizine yönelik kararlarını veriye dayalı ve toplantı bazında aldığını yineledi.

Bugünkü kararın oybirliğiyle alındığı bilgisini paylaşan Lagarde, "Mevcut gelişmeleri ve verileri kapsamlı şekilde değerlendirdik ve hepimiz oybirliğiyle, şu aşamada beklemek ve önümüzdeki haftalarda gelişmeleri ve gelecek verileri çok yakından takip etmek için uygun bir konumda olduğumuz sonucuna vardık." dedi.

Lagarde, belirli bir faiz patikasına önceden bağlı olmadıklarını dile getirerek, "Faiz kararlarımız gelecek ekonomik ve finansal veriler ışığında enflasyon görünümüne ve bu görünüm etrafındaki risklere, temel enflasyon dinamiklerine ve para politikasının ekonomiye aktarım gücüne ilişkin değerlendirmelerimize dayanacak." diye konuştu.

Bu kapsamda gelecekteki faiz kararlarına ilişkin bir yönlendirme yapmaktan kaçınan Lagarde, ECB'nin eylüldeki toplantısı için uzmanlarından petrol fiyat senaryolarının yanı sıra doğal gaz fiyatlarına ilişkin de kapsamlı analizler hazırlamalarını istediklerini söyledi.

ENFLASYONA İLİŞKİN RİSKLER YUKARI YÖNLÜ

Lagarde, Orta Doğu'daki savaş sonrasında yaşanan enerji şokunun özellikle enflasyona ilişkin etkilerinin henüz ortaya çıkmadığının altını çizerek, yıllık enflasyonun haziranda yüzde 2,8'e gerilediğini anımsattı.

Enerji şokunun fiyatlar üzerinde etkisini sürdürdüğünü aktaran Lagarde, "Şirketlerin girdi maliyetleri yükseliyor ve bu nedenle satış fiyatlarını artırmayı bekliyorlar. Temel enflasyondaki gelişmeler şu ana kadar kontrol altında kalmış olsa da enerji şokunun tüm etkileri henüz tamamen ortaya çıkmış değil. Ayrıca, enerji şokunun ikinci tur etkilerinin ortaya çıkabileceğine ilişkin riskleri de özellikle yakından izliyoruz. İkinci tur etkiler konusunda endişeliyiz ancak şu aşamada ikinci tur etkilerin ortaya çıktığına ilişkin belirgin işaretler görmüyoruz." şeklinde konuştu.

Lagarde, enflasyon görünümüne yönelik risklerin yukarı yönlü olduğu ve enerji şokunun daha da şiddetlenebileceği uyarısında bulunarak, bunun diğer fiyatlar ve ücretler üzerindeki etkisinin beklenenden daha güçlü olabileceğini söyledi.

Enerji fiyatları ne kadar yüksek kalırsa dolaylı ve ikinci tur etkileri yoluyla enflasyonu yukarı çekme ihtimalinin de artacağını belirten Lagarde, "Devam eden ticaret gerilimleri, küresel tedarik zincirlerinin daha parçalı hale gelmesine, kritik ham maddelerin arzının kısıtlanmasına ve Avro Bölgesi ekonomisindeki kapasite kısıtlarının daha da kötüleşmesine yol açabilir." dedi.

LAGARDE'DAN GÖREV SÜRESİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Lagarde, görev süresi dolmadan ECB Başkanlığı görevinden ayrılmayı düşündüğüne ilişkin haberlerle ilgili bir soru üzerine ise "2027'den önce benden kurtulamayacaksınız." cevabını verdi.

"Ufukta bulutlar varsa, kaptan gemide kalır ve bu kaptan da ufukta bulutlar olduğu sürece bu gemide kalmaya devam edecek." ifadesini kullanan Lagarde, önemli olan konunun fiyat istikrarını sağlamak için doğru para politikasını uygulamak olduğunu sözlerine ekledi.