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Jet yakıtı maliyetleri ve grev Lufthansa'nın karlılığını düşürdü

Alman hava yolu şirketi Lufthansa Grubu'nun faiz ve vergi öncesi karı (EBIT), yılın ikinci çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine kıyasla, Orta Doğu'daki gerilimin tırmandırdığı jet yakıtı maliyetleri ve nisandaki pilot grevinin etkisiyle yüzde 56 azalarak 383 milyon avroya geriledi.

Jet yakıtı maliyetleri ve grev Lufthansa’nın karlılığını düşürdü
AA

Oluşturma Tarihi 04 Ağustos 2026 09:48

Lufthansa Grubu, bu yılın nisan-haziran dönemine ait finansal sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Orta Doğu'da yaşanan gerilimin tetiklediği yüksek jet yakıtı fiyatları ve kokpit personelinin nisanda gerçekleştirdiği 6 günlük grev, şirketin ikinci çeyrek bilançosunu olumsuz etkiledi.

Lufthansa'nın ana kazanç göstergesi olan düzeltilmiş faiz ve vergi öncesi karı, geçen yılın aynı dönemindeki 870 milyon avro seviyesinden yüzde 56 azalarak 383 milyon avroya geriledi.

Analistler, karın 400 milyon avro seviyesine düşmesini bekliyordu. Şirketin cirosu ise aynı dönemde yüzde 8 artışla 11,1 milyar avroya ulaştı.

YILLIK KAR TAHMİNİ AŞAĞI YÖNLÜ REVİZE EDİLDİ

Petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların yarattığı belirsizlik ve yolcuların son dakika rezervasyon eğilimleri nedeniyle Alman şirket, yılın tamamı için faaliyet karında düşüş yaşanabileceğini duyurdu.

Daha önce geçen yılki 1,96 milyar avroluk performansın belirgin şekilde üzerinde bir kar hedefleyen ve bu aralığın en üst noktasını yakalamayı amaçlayan Lufthansa, EBIT beklentisini 1,7 milyar ila 2,2 milyar avro aralığına çekti.

MALİYET ARTIŞLARI BEKLENTİLERİ ALTÜST ETTİ

Bünyesinde Eurowings, Swiss, Brussels ve Austrian Airlines gibi hava yolu şirketlerini de barındıran şirket, fiyat dalgalanmalarına karşı uyguladığı yoğun finansal korunma stratejilerine rağmen yüksek yakıt fiyatları nedeniyle 750 milyon avroluk ek maliyetle karşılaştı.

Nisandaki pilot grevinin bilançoya doğrudan olumsuz etkisi ise 150 milyon avro oldu.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#ORTA DOĞU #LUFTHANSA #ALMANYA #JET YAKITI

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