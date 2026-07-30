ABD’de kişisel tüketim harcamaları haziranda arttı

ABD Ticaret Bakanlığı, haziran ayına ilişkin kişisel gelir ve tüketim harcamaları verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede kişisel gelirler haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 arttı.

Piyasa beklentisi kişisel gelirlerin bu dönemde yüzde 0,3 artması yönündeydi. Kişisel gelirler mayısta yüzde 0,7 artmıştı.

Kişisel tüketim harcamaları ise haziranda aylık bazda yüzde 0,3 yükseldi.

Piyasa beklentisi harcamaların yüzde 0,4 artması yönündeydi. Kişisel tüketim harcamaları mayısta yüzde 0,9 artmıştı.

FED'İN İZLEDİĞİ ENFLASYON GÖSTERGESİ BEKLENTİYE PARALEL

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi haziranda aylık bazda yüzde 0,1 azalırken, yıllık bazda yüzde 3,7 arttı.

Endeks hem aylık hem de yıllık bazda piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti. Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi mayısta aylık yüzde 0,5, yıllık bazda ise yüzde 4,1 artmıştı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak yakından takip ettiği, gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise haziranda aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda yüzde 3,3 arttı.

Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış aylık bazda yüzde 0,2'lik beklentinin altında kalırken yıllık bazda piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti.

Endeks mayısta aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3,4 artmıştı.